Nuova Mini: le foto spia e quello che sappiamo della prossima generazione

La quinta generazione dell'iconico modello britannico è pronta per essere presentata, o quasi. Il grande evento sarà a settembre durante il Salone dell'automobile di Monaco. Ma le prime foto spia stanno già iniziando a circolare nel web in modo non ufficiale ma con realistico.

Mini Cooper: la nuova generazione e le varianti

La nuova generazione della Mini (3 porte, 5 porte e cabrio) si chiamerà, secondo le indiscrezioni circolate onlin, Mini Cooper e sarà la quinta generazione della nostra icona. Le diverse carrozzerie verranno prodotte ad Oxford con le motorizzazioni benzina, mentre la Mini Cooper Electric verrà prodotta in Cina

L'inizio produzione della Mini Cooper Elettrica sarà a fine anno con lancio commerciale ad inizio 2024, a seguire arriveranno le motorizzazioni termiche. Nel 2025 arriverà la Mini cabrio.

Le Nuove Mini Cooper 3 porte, 5 porte e cabrio saranno offerte nelle seguenti varianti: “C”, “S”, “John Cooper Works”. In aggiunta la Nuova Mini 3 porte verrà offerta in versione elettrica nelle varianti Mini Cooper “E” e Mini Cooper “SE”.

In attesa di Mini Aceman

Il 2024 sarà un anno importante anche per il lancio di Aceman, il crossover elettrico che si posiziona tra Mini Cooper tre porte e il suv Countryman e mostra un nuovo linguaggio stilistico che anticipa quello dei prossimi modelli e un aggiornamento a livello tecnologico portando con sé una presenza (quasi) barocca della tipica Union Jack flag.

La show car s'inserisce in un nuovo segmento sfidando smart #1 e posizionandosi nella famiglia Mini tra la Cooper e Countryman. Il concept mostra un'anticipazione dei modelli in arrivo a livello di design, di trazione (completamente elettrica) e di esperienza di bordo con gli interni composti da materiali sostenibili. Ma senza dimenticare il Dna del marchio, famoso e rinomato per il go-kart feeling di guida.