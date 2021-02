Nuova Nissan Qashqai: come è la fatta la terza generazione del suv-crossover Nissan lancia la terza generazione di un modello che ha fatto la storia dell'auto, introducendo il concetto di suv crossover. Solo motori elettrificati e niente diesel di Nicola Desiderio

Nissan lancia la terza generazione di un modello che ha fatto la storia dell'auto, introducendo il concetto di suv crossover. Solo motori elettrificati e niente diesel

4' di lettura

Nissan toglie i veli sulla nuova Qashqai di terza generazione, l'auto che nel 2007 portò il concetto di crossover nel segmento C facendo da tramite tra il mondo delle berline e quello dei suv e, soprattutto, arricchendo l'offerta di veicoli a ruote alte che la fanno sempre più da padroni sul mercato. E nel frattempo la concorrenza è diventata ancora più spietata: dalla Hyundai Tucson alla Volkswagen Tiguan, dalla Ford Kuga fino alla Peugeot 3008, dalla Skoda Karoq alla Seat Ateca.

Nissan Qashqai, lo stileLo stile è caratterizzato da forme più nette ed imponenti. Nuovo il frontale con i fari a freccia, diversa la coda, con luci più avvolgenti, e diversi pure i fianchi: più lisci, con una linea di cintura più a cuneo e i grandi passaruota che possono ospitare ruote con cerchi fino a 20 pollici. Le dimensioni sono tutte aumentate, ma solo leggermente. La nuova Qashqai infatti è lunga 4.425 mm (+35), larga 1.838 mm (+32), e alta 1.615 mm (+25) con un passo di 2.666 mm (+20 mm). Migliorano però l'abitabilità, l'accessibilità grazie alle portiere posteriori che si aprono a 85 gradi e il bagagliaio la cui capacità è di 507 litri (+74) e la cui soglia di carico è più bassa di 2 cm.

Loading...

Nissan Qashqai, la plancia e l'infotainment

L'abitacolo è ora illuminato di bianco e ha uno stile più moderno. La plancia presenta una strumentazione digitale su pannello da 12,3” ad alta definizione completata dall'head-up display da 10,8”. Il sistema infotelematico ha invece uno schermo da 9”, Android Auto e Apple Carplay (anche wireless) e la possibilità di usare gli assistenti vocale di Google e Alexa. Grazie al modulo di connessione, è aggiornabile over-the-air, ha il wi-fi per 7 dispositivi e permette di interagire in remoto con il veicolo attraverso un'app. Si possono attivare alcune funzioni, inserire la destinazione, condividere dati sul veicolo, sapere se c'è un guasto e se è necessario chiamare l'assistenza. L'avviso sonoro per le cinture di sicurezza e gli indicatori di direzione è stato curato dalla Bandai Namco, gigante giapponese dell'intrattenimento

Nuova Nissan Qashqai, tutte le foto della terza generazione Photogallery31 foto Visualizza

Nissan Qashqai, gli interni

I sedili seguono il concetto “zero gravity” sviluppato dalla Nasa, possono essere rivestiti in nappa traforata con cucitura a diamante e in più hanno le memorie, la funzione massaggio e sono riscaldati, così come lo è il volante. La dotazione di sicurezza può contare su sistemi di assistenza alla guida dotati di funzioni estese e che interagiscono con il sistema di navigazione. La Qashqai ha la frenata automatica anche per gli incroci, sceglie la corsia di marcia giusta e impedisce i cambi e i sorpassi se di fianco c'è una vettura che non abbiamo visto. Inoltre rallenta automaticamente alle intersezioni e in manovra o retromarcia si arresta se ci sono persone o oggetti intorno alla vettura.

Nissan Qashqai, la piattaforma

La nuova Qashqai è la prima auto in Europa dell'alleanza Renault-Nissan ad essere basata sulla nuova piattaforma CMF-C. La scocca è più leggera di 60 kg e più rigida del 41% grazie a portiere, parafanghi anteriori e cofano motore in alluminio (-21 kg), al portellone in materiale composito (-2,6 kg), a nuove tecniche di giunzione e ad utilizzo più intenso di acciai ultraltoresistenziali la cui percentuale è passata dal 20% al 30% del totale. Nonostante la crescita delle dimensioni, delle caratteristiche di resistenza e dei contenuti di prodotto, la massa totale della vettura è aumentata di soli 22 kg.