Nuova Opel Astra, l'elettrica arriva nel 2023

2' di lettura

Ibrida, plug-in hybrid ed elettrica. La nuova Opel Astra diventa multi energiq grazie all'utilizzo della piattaforma Emp2. La media tedesca, costruita nell'impianto di Rüsselsheim, per la prima volta sarà ordinabile anche in versione plug-in hybrid e dal 2023 arriverà anche la nuova Opel Astra E completamente elettrica. Caratterizzata da uno stile completamente nuovo, in linea con il rinnovato corso stilistico del marchio del fulmine, la nuova Astra sarà disponibile anche in versione diesel e non mancherà la versione station wagon.

Opel Astra 2022

Se lo stile cambia completamente rispetto alla quinta generazione, la nuova Opel Astra avrà dimensioni simili al modello attualmente in commercio. Sarà infatti lunga 4.374 mm e larga 1.860, un passo di 2.675 mm (aumentato di 13 mm rispetto alla versione precedente) e una capacità del bagagliaio di 422 litri. Esteticamente si nota subito l’apparenza al nuovo corso stilistico del marchio con il frontale che presenta un’integrazione tra calandra e fari (il Vizor), lo stesso visto sul nuovo suv Mokka. I gruppi ottici ospitano l’ultima evoluzione della luce adattiva Intelli-Lux Led Pixel con 168 elementi.

Interni nuova Opel Astra

Come per gli esterni anche gli interni della nuova Opel Astra sono completamente nuovi. Salendo a bordo si viene accolti da un doppio display integrato da 10 pollici ciascuno, uno per la strumentazione e l’altro touch per l’infotainment. Di serie sono già disponibili i protocolli Android Auto e Apple Car Play. Sul fronte Adas si arriva al secondo livello avanzato (su cinque) di guida autonoma.

Opel Astra 2022, prezzi e motorizzazioni

Quanto costa la nuova Opel Astra? In Italia il listino partirà da 24.500 euro con ordini aperti indicativamente a ottobre e prime consegne nel 2022. Per quanto riguarda le motorizzazioni si potrà scegliere tra versioni benzina e diesel con potenze da 110 a 130 cavalli e versioni phev da 225 cv.