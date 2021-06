Nuova Opel Astra, prime foto ufficiali

1' di lettura

Prime foto ufficiali della nuova Opel Astra. La media tedesca si svela in parte, nell’attesa di scoprirla a 360 gradi molto probabilmente entro l’estate. Dalle immagini si scopre il nuovo faro anteriore a led, che riprende lo stile già visto sull’ultima generazione di Mokka partendo dalla striscia a led dal taglio netto. Altra novità sulla nuova Astra arriva dalla scritta posteriore, estesa a tutta larghezza sul portellone.

Nuova Opel Astra, interni

Grazie alle prime immagini si possono scoprire, almeno in parte, gli interni della nuova Opel Astra. Arrivano due grandi schermi per infotainment e strumentazione, battezzati Pure Panel e già visto sulla Molla. Non manca anche la strumentazione tattile sotto lo schermo dedicato all’infotainment, ovviamente connesso e compatibile con gli smartphone Android e Apple.

Nuova Opel Astra, anche ibrida plug-in

Manca ancora l’ufficialità ma la nuova Opel Astra sarà realizzata sulla piattaforma Emp2, come la nuova Peugeot 308 recentemente presentata. Oltre alla condivisione dell’architettura, anche le motorizzazioni disponibili saranno simili. Si attende quindi una nuova Opel Astra ibrida plug-in con potente a partire da oltre 220 cavalli.