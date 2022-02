Nuova Opel Astra, la prova su strada: come è fatta e come va. Ora è anche ibrida

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Opel Astra arriva alla sesta versione ma questa è la prima con DNA Stellantis: utilizza infatti la piattaforma EMP2 (progettata da PSA ed usata, tra le altre vetture, per la concorrente Peugeot 308), sposa il nuovo elegante design “Bold and pure” con frontale Opel Vizor, il Pure Panel completamente digitale per la plancia e per la prima volta è disponibile anche in versione plug-in hybrid.

Siamo volati fino a Cascais, nei pressi di Lisbona per vedere, e soprattutto provare, la nuova Opel Astra, la media tedesca che non nasconde l'ambizione di competere con altri marchi tedeschi più blasonati.

Le linee dell'Astra 2022 sono caratterizzate dal nuovo design “Bold and pure”, traducibile con Audace e pura, che si concretizza con un originale cofano caratterizzato da una linea verticale al centro, e dal frontale Vizor, l'elemento che caratterizzerà tutti i prossimi modelli Opel e che allinea elegantemente calandra e proiettori anteriori, integrando nel logo Opel i sensori Adas, e ridisegnando anche le linee posteriori rendendole più essenziali. L'essenzialità delle linee prosegue all'interno, con il Pure Panel che raggruppa in un'unica fascia la bocchetta dell'aria del guidatore e i due display da 10 pollici, lasciando comunque una doppia linea di tasti fisici per il controllo della climatizzazione, (compresa quella dei sedili) e di altre funzioni come lo sbrinamento. Il primo dei due display si trova dietro al volante, mentre il secondo, sensibile al tocco, trova spazio al centro della plancia ed è ovviamente dedicato al nuovo sistema di infotainment.



La nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon

Intelligentemente Opel ha scelto di utilizzare la nuova piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit, che all'utilizzo è risultata completa e reattiva: è estremamente personalizzabile ma già con le impostazioni standard offre tutto ciò che serve e posiziona le diverse funzioni in maniera molto razionale. Il sistema ha il vantaggio di essere completamente personalizzabile, sia negli elementi più “fun”, come la scelta dei colori, a quelli più funzionali come la possibilità di scegliere quali elementi visualizzare su ogni schermo. La connettività con gli smartphone è affidata ad Apple CarPlay e Google Auto, con la novità che il collegamento avviene in maniera wireless. Senza fili anche la ricarica (per gli smartphone compatibili), e in alternativa tre prese USB Type-C.

Come sistema di navigazione utilizza TomTom, valido per precisione delle indicazioni e chiarezza di visualizzazione, con il vantaggio di indicare anche problemi lungo il percorso e l'eventuale ritardo dovuto al traffico, ma è privo delle funzionalità di integrazione con il mondo digitale offerte da Google Map.

Molto pratico l'head-up display, che però funziona solo se si utilizza il navigatore integrato e non quello del proprio smartphone tramite Android Auto. Qui Google ha ancora lavoro da fare.



Loading...

The all-new Opel Astra (2022)

Le motorizzazioni

Diverse le motorizzazioni disponibili, si parte da una versione benzina con motore 3 cilindri da 1,2 litri, in grado comunque di erogare 130 cv di potenza e 230 Nm di coppia (è disponibile anche una versione da 110 cv), salendo verso un motore diesel da 1,5 litri capace di 130 cv e 300 Nm, fino ad arrivare alla versione Hybrid Plug-in dotata di un motore dal 1,6 litri al quale è affiancato quello elettrico da 81,2 kW e in grado di sprigionare 180 cv e 360 Nm di coppia. Dotato di un cambio automatico a 8 rapporti, promette un'autonomia in full elettric di 60 km e un tempo di ricarica inferiore alle 2 ore (con il kit opzionale da 7.4 kW). In futuro è prevista anche una versione in grado di arrivare a 225 cv.

Tanto lo spazio all'interno dell'abitacolo, così come tanti sono gli scomparti disponibili per oggetti, occhiali e bevande. Il bagagliaio ha una capienza che arriva a 1.400 litri (1.268 per la versione Plug-in) e si può sfrutta tutta la larghezza di 1 metro.



La prova su strada

Guidare la nuova Opel Astra Hybrid è davvero piacevole, merito soprattutto del motore elettrico che ti accompagna silenziosamente fin oltre i 130 km/h, di un sistema di sospensioni che ti trasmette sempre il massimo controllo e, utilizzando il motore termico, del cambio automatico a otto rapporti estremamente dolce e al tempo stesso puntuale. Al comfort contribuiscono inoltre i diversi “gadget” di cui l'Astra è dotata (specialmente nella versione Ultimate, quella più ricca della quattro esistenti): dai sedili ergonomici riscaldati e ventilati, con tanto di sistema di massaggio integrato sia per pilota, sia per il passeggero, al tetto apribile, al sistema di infotainment illustrato in precedenza, fino al sensore che esamina la qualità dell'aria interna ed esterna e suggerisce eventualmente un ricambio d'aria. Tre le modalità di guida disponibili (Sport, Hybrid ed Eco), che intervengono non solo sui rapporti del cambio, ma anche sulla reattività del volante, sulla risposta dell'acceleratore, e persino sulla climatizzazione. Il selettore, posto sul tunnel centrale, risulta forse un po' troppo vicino al comando del freno a mano. I sistemi AdasI sistemi di assistenza alla guida, come il mantenimento di corsia, l'assistenza in uscita di parcheggio, l'identificazione dei pedoni, la segnalazione di veicoli vicini, il Cruise Control adattativo, ovvero in grado di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, e il centraggio nella corsia intervengono puntualmente e senza eccessivi strappi. A velocità sostenute si ha a volte l'impressione che il volante si alleggerisca leggermente ma senza mai una reale perdita di controllo.Nel corso dell'anno è previsto anche l'aggiornamento al sistema di Intelli-Drive 2.0 che porterà con sé il cambio di corsia semiautomatico (sarà sufficiente mettere la freccia per far sì che l'auto cambi corsia nel caso questa sia libera): non s sa ancora se l'aggiornamento arriverà tramite OTA o sarà necessaria una modifica hardware.

Opel Astra L

Nuovi fari a LED

Tutti i sistemi di illuminazione della nuova Astra, sia quelli esterni, sia quelli interni, sono affidati ai LED, con i proiettori anteriori a matrice di LED composta da ben 32 elementi accendibili e spegnibili singolarmente. Questa soluzione permette di “disegnare” il fascio luminoso con estrema precisione e quindi di creare delle zone d'ombra ad hoc per non abbagliare chi ci precede e soprattutto chi incrociamo in senso opposto. Il sistema gestisce tutto in maniera automatica piuttosto egregiamente, anche se dobbiamo segnalare che durante la nostra prova uno scooter, seppur con un faro decisamente poco prestante, non è stato riconosciuto dai sensori ed è rimasto accecato dai fari della nostra Astra. Quattro le versioni disponibili e già in preordine: Edition (base), Elegance, GS line e Ultimate, con un prezzo di partenza di 24.500 euro chiavi in mano.