Nuova Opel Corsa, l’abbiamo guidata. Ecco come va

Opel Corsa Gs Line 1.2 130 cv, prova su strada

Protagonista della nostra prova su strada è il modello più potente in gamma, la GS Line spinta dal 1.2 benzina da 130 cavalli e 245 nm abbinato al cambio automatico a 8 rapporti. Esteticamente la vettura si caratterizza per uno stile sportiveggiante, grazie ai cerchi in lega da 16 pollici ed una serie di dettagli che confermano il carattere sportivo della Corsa Gs Line. A bordo ritroviamo la stessa personalizzazione con particolari specifici come sedili sportivi e pedaliera in alluminio. Lungo il percorso realizzato nei dintorni di Spalato, la compatta tedesca ha mostrato un buon equilibrio generale a partire dal nuovo sterzo con scatola del servo montata sulla cremagliera che in modalità Sport diventa meno morbido. Alzando il ritmo apprezziamo la scelta dell'assetto dedicato per la Gs Line e in generale si ha la conferma delle ottime qualità della piattaforma CMP. Buona anche l'insonorizzazione (però non hai livelli della 208) come i consumi mostrati dal computer di bordo (una media di 5.8 l/100 nel misto) nonostante una guida non certo da “economy run”. Il test drive in notturna ci ha permesso di valutare anche i fari Intellilux Led Matrix, capaci realmente di illuminare “a giorno” il nostro permesso. Rispetto a concorrenti più blasonati la resa non è perfetta, con le lampade che mostrano qualche ritardo nello spegnere determinate zone per non abbagliare gli altri utenti della strada. Bisogna però valutarne il costo 600 euro aggiuntivi, rendendoli un accessorio fondamentale.

Opel Corsa listino da 15.550 euro

Quanto costa la nuova Opel Corsa? Il listino parte da 15.550 euro per la versione Edition con il 1.2 benzina da 75 cavalli e il diesel da 17.550 euro, a fronte di una dotazione completa fin dal basso. La versione provata ha un prezzo di 20.750 euro. Per semplificare il listino, il salto di versione aggiunge 1.600 euro, la motorizzazione più potente 1000 euro e il cambio automatico 1600 euro. Fino al 31 dicembre sarà disponibile una campagna di lancio, in caso di permuta o rottamazione (senza bisogna aggiungere 1,000 euro), a partire da 12.550 euro per Edition ovvero 3 mila euro in meno.