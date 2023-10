Nuova Opel Corsa Electric, la prova su strada: più autonomia e tecnologia bordo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un leggero ma consistente ritocco ha interessato Opel Corsa, modello best seller del marchio di Rüsselsheim che dal 1982 ha totalizzato oltre 14.6 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Abbiamo guidato la nuova generazione elettrica che ha più potenza ed autonomia, oltre ad una dotazione tecnologica all’avanguardia.

Come cambia lo stile di Opel Corsa

Esteticamente sono davvero minimi i cambiamenti rispetto alla versione precedente: le dimensioni sono invariate e a colpo d’occhio si nota subito il nuovo Vizor all’anteriore, che caratterizza tutti i nuovi modelli della gamma. Il “frontale” nero copre la parte anteriore di Opel Corsa e integra perfettamente calandra, fari a Led e l’Opel Blitz centrale in un unico elemento. A seconda del tipo di allestimento, il logo del marchio sulla parte anteriore e posteriore è offerto con finitura nera o argento satinato opaco. Le “prese d’aria” ottiche nella parte inferiore del paraurti anteriore, più grandi ed evidenti rispetto al passato, donano a Opel Corsa un carattere ancora più vigoroso.

La parte posteriore è altrettanto riconoscibile: il nome Corsa è situato ora al centro del portellone. E la verniciatura in Grafik Grey, disponibile per la prima volta su Opel Corsa, consente a questa nuova arrivata di brillare in tutto il suo rinnovato splendore.

Interni: tecnologia e sistemi di assistenza alla guida

I rinnovati interni di Opel Corsa offrono un’atmosfera moderna e piacevole. Nuovi tessuti per i sedili, così come il restyling della leva del cambio e l’inedito design del volante, contribuiscono a creare un evidente senso di modernità. Il punto forte, sia dal punto di vista estetico che tecnico, è la plancia, disponibile su richiesta, completamente digitale da 10 pollici e con un nuovo sistema di infotainment.

La piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm è dotata di funzionalità grafiche, multimediali e di visione computerizzata potenziate per offrire una esperienza di guida più integrata, adattiva e coerente con il contesto, in grado di evolversi per soddisfare le preferenze dei passeggeri. Inoltre, a disposizione i protocolli Android Auto e Apple CarPlay collegabili wireless, come wireless è anche la ricarica degli smartphone compatibili nel vano sotto al clima.Il conducente può inoltre contare su un cruscotto digitale a colori da 7 pollici con schermata unica.

Motorizzazione: più potenza elettrica

La proposta elettrica si arricchisce con due motorizzazioni: da (100 kW) 136 cv e (115 kW) 156 cv. In quest’ultimo caso, la batteria agli ioni di litio è completamente nuova, da 51 kWh e permette di raggiungere un’autonomia dichiarata di 405 km (ciclo Wltp) contro i 357 km della precedente con batteria da 50 kWh.Il nuovo elettromotore da 156 cv ha una coppia massima di 260 Nm ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 150 km/h nonché coprire lo 0-100 km/h in 8,1 secondi, non male per un veicolo che ha un peso in ordine di marcia di 1.544 kg.L’auto può essere ricaricata sia in CA fino a 11 kW in un tempo di 3h e 10 minuti mentre in CC fino a 100 kW il tempo di contrae a 27 minuti per raggiungere l’80% della carica.Com’è alla guidaA bordo della nuova Opel Corsa abbiamo avuto sensazioni positive: le sedute sono comode e comfortevoli e anche i materiali piacevoli al tatto, a parte i pannelli porta in plastica rigida.

La strumentazione centrale è leggermente rivolta verso il conducente, la grafica del nuovo display da 10 pollici è chiara e intuitiva. Peccato che il cruscotto digitale non sia personalizzabile, ma le informazioni di bordo essenziali sono comunque ben visibili.