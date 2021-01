Nuova Opel Crossland, come cambia e come è fatto il rinnovato suv

Opel Crossland

l livello top di gamma è quello Ultimate

La Crossland Ultimate, infine, a quanto offerto dagli altri tre livelli aggiunge anche i cerchi da 17 pollici, le luci posteriori a Led, i fari anteriori a Led autoadattivi in movimento, i vetri posteriori oscurati, i fendinebbia e ancora le barre sul tetto, i sensori di parcheggio posteriori, i sedili anteriori in Alcantara e l'infontaiment Navi 5.0 con display da 8 pollici. Tra le molte opzioni disponibili ci sono il volante e i sedili riscaldabili, il pacchetto di sistemi di assistenza Opel Eye, la retrocamera, il sistema di parcheggio automatico, i rivestimenti di pelle, il parabrezza anch'esso riscaldabile, l'head-up display, la ricarica wireless per gli smartphone che lo consentono e il tetto panoramico.

I prezzi di listino chiavi in mano

I prezzi della nuova Opel Crossland partono da 20.850 euro per la 1.200da 83 cv in allestimento Edition, mentre per 1.500 euro in più ci sono la GS Line e la Elegance. La più ricca Ultimate parte da 25.850 euro ma non disponibile con il motore meno potente. Standard per questa variante è il Grip Control, mentre le altre versioni potranno averlo per 300 euro: permette di regolare lo slittamento in trazione delle ruote anteriori in funzione del tipo di terreno come fango, neve, sterrati o asfalto, selezionabile con una rotella fra le poltrone. Altra opzione utile è pack Park&Go Panoramic per 850 euro, il sistema di parcheggio semiautomatico.

Opel Crossland

Il diesel da 21 km con un litro

Ultimate è anche l'allestimento della Crossland 1.500 diesel del nostro test. Il quattro cilindri a gasolio ha un bel vigore soprattutto ai medi oltre ad essere decisamente parco nei consumi poco assetato: nei circa 50 km del tragitto di prova ha permesso di percorrere in media 21 km con un litro fra città e tangenziali milanesi. Un risultato molto vicino al dato di omologazione nel ciclo WLTP che è di 21,3 km al litro. Buona la precisione dello sterzo per un'auto di questo prezzo, decisamente abbordabile, ma anche buona la reattività del cambio soprattutto negli innesti, anche nell'esemplare del test aveva davvero pochi chilometri.

Un'auto per le famiglie ad un prezzo ragionevole

Lo spazio a bordo, il confort di buon livello e il Dna da suv, fanno della nuova Crossland una soluzione interessante di vettura di circa 4 metri di lunghezza, con un bagagliaio più ampio e maggior spazio interno, accessibilità migliorata oltre al divanetto scorrevole. La nuova come detto guadagna, poi, sensibilmente anche nella precisione di guida grazie ai diversi affinamenti per le sospensioni e lo sterzo. Per chi, poi, deve affrontare i fondi scivolosi c'è anche l'opzione che semplifica nella la guida anche estrema su ghiaia o neve meglio se con gomme All Weather o invernali. Insomma di tutto e di più anche senza alcun tipo di elettrificazione sotto al cofano.