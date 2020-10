Nuova Opel Mokka, ordini al via ecco quanto costano le versioni termiche e quella elettrica A listino ad un prezzo d'attacco di 22.200 euro e disponibile da subito anche in versione elettrica, è prenotabile soltanto sul sito con un pacchetto di vantaggi destinati a chi ritirerà fra i primi la vettura di Corrado Canali

Mokka perde la X, ma acquista uno stile che anticipa tutti i futuri modelli Opel. Realizzato sulla base della piattaforma CMP del Gruppo Psa il suv compatto offre una scelta di motori sia termici, a benzina e diesel, che 100% elettrico. Nelle varianti più tradizionali, il prezzo d'attacco è di 22.200 euro per il benzina 1.200 cc turbo da 100 cv. Le versioni a benzina delle nuove Mokka termiche comprendono anche il più potente 1.200 cc da 130 cv, in vendita da 23.200 euro o da 24.700 euro col cambio automatico a 8 marce. A completare l'offera c'è poi il 1.500 cc a turbodiesel da 110 cv ad un prezzo di 23.700 euro.



Mokka-e a 23.000 euro grazie agli incentivi

Mokka-e, invece, è in vendita a 34.000 euro, ma grazie agli incentivi il prezzo può scendere fino a 23.000 euro, se si ha un'auto da rottamare o fino a 27.500 euro senza demolizione, in entrambi i casicomprensivi del bonus di 3.000 euro offerto da Opel. Lo sport utility elettrico offre un powertrain da 136 cv 260 Nm di coppia e utilizza una batteria da 50 kWh con 8 anni di garanzia per una autonomia di 324 km. La ricarica avviene con sistema rapido da 100 kW, monofase o trifase a 11 kW per recaricare l'80% della ricarica in 30 minuti.

Offerta di lancio con un ampio pacchetto di vantaggi

Opel ha previsto, anche per l'elettrica, quattro diversi allestimenti, Edition, Elegance, GS Line e Ultimate, più una versione GS Line+ acquistabile solo online e sul sito della Casa tedesca. Sempre sul web e in vista del lancio il brand offre ai primi acquirenti che prenoteranno Mokka una serie di vantaggi fra cui il 50% di sconto su tutte le opzioni a listino, un inedito finanziamento in 36 rate da 280 euro l'una con un anticipo di 3.500 euro. E l'assicurazione Rca gratuita per un anno e nel caso della versione a batteria la wallbox che è compresa nel prezzo della vettura, installazione naturalmente inclusa.

Le dotazioni di serie di tutte le versioni di Mokka

Tutte le Mokka offrono di serie cerchi da 16 pollici, fari e luci di coda a Led, climatizzatore manuale, l'infotainment con schermo da 7 pollici, volante rivestito di pelle, schienale posteriore che è frazionato 60:40, sedili regolabili a sei vie e cruise control, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e rilevamento della stanchezza del guidatore. La Mokka GS Line +, proposta solo sul web a prezzi da 25.450 a 37.250 euro, integra l'allestimento GS Line con le dotazioni di assistenza alla guida delle Ultimate, compresi i cerchi in lega da 18 pollici e ancora la versatile finitura a tre colori.