Nuovo Peugeot 2008, ecco come è fatto e quanto costa. È anche elettrico Il costruttore francese in vista della lancio previsto all'inizio del 2020, ha ufficializzato la prevendita della seconda generazione della 2008 offerta come la 208 da cui deriva in tre soluzioni di alimentazione diesel, benzina ed elettrica. Prezzo da circa 21.000 euro di Corrado Canali

(© PEUGEOT)

3' di lettura

Lanciata la rinnovata 208 alla Peugeot si apprestano a commercializzare la seconda generazione della 2008, di fatto la versione crossover della citycar che farà il suo debutto sul mercato italiano all'inizio del 2020, ma è già ordinabili a prezzi a partire da 21.050 euro. Anche la disponibilità di motori è completa visto che si potrà da subito scegliere fra le versioni a benzina, turbodiesel ed elettrica.



Per i benzina è prevista la disponibilità del 3 cilindri Puretech nelle varianti di potenza di 100,130 e 155 cv col cambio automatico a 8 marce offerto di serie sulla versione più potente da 155 cv e in opzione per la 130 cv. Per quanto riguarda i turbodiesel la nuova 2008 offre il quattro cilindri di 1.500 cc da 100 o 130 cv quest'ultimo offerto solo col cambio automatico a 8 marce. Infine l'elettrica e-2008 è accreditata di una potenza di 136 cv, di fatto si tratta dello stesso powertrain della e-208.



Di base la versione di accesso alla gamma 2008, la Active offre gli attacchi isofix posteriori, i sensori luci e pioggia, l'Active Safety Brake con Distance Alert, il Driver Attention Alert, il Lane Keeping Assist, lo Speed Limit Recognition, il climatizzatore manuale, i retrovisori elettrici riscaldabili, il volante multifunzione rivestito di pelle, i sensori di parcheggio posteriori, i sedili foderati di velluto, le finiture interne con effetto carbonio, i gruppi ottici a Led, i cerchi da 16”, la griglia anteriore nera e l'infotainment con display da 7 pollici completo di radio dab e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.



La 2008 nell'allestimento superiore, l'Allure aggiunge il pacchetto Peugeot Connect SOS & Assistance, la telecamera posteriore Visionpark, il climatizzatore automatico, il selettore Drive Mode, il freno a mano elettrico, il keyless, il retrovisore elettrocromatico, le luci integrate nei retrovisori esterni, il piano di carico su due livelli, il sedile passeggero regolabile in altezza, i rivestimenti interni in tessuto, i cerchi di lega da 17”, le finiture cromate della calandra, le barre sul tetto nere lucide, gli inserti in alluminio nel paraurti e sulle fiancate, le prese usb aggiuntive e la strumentazione digitale i-Cockpit 3D con schermo da 10” e Head-up Display.



Terzo livello di offerta per la 2008 è l'allestimento GT Line che aggiunge i fendinebbia a Led con funzione cornering, i gruppi ottici anteriori Full Led, la calandra personalizzata, il tetto in nero lucido a contrasto, così come i profili dei cristalli, i vetri posteriori oscurati, l'Autonomous Emergency Braking, l'High Beam Assist, le luci interne a Led con 8 tonalità selezionabili, i sensori di parcheggio anteriori, i rivestimenti in tessuto, la pedaliera in alluminio, il padiglione interno nero, i sedili sportivi e il volante rivestito in pelle traforata.