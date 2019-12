Nuova Peugeot 2008: ecco come va la seconda generazione del suv francese

I motori e l’elettrica

La famiglia con motori termici della nuova 2008, in vendita a prezzi che vanno da 21 a 32mila euro, comprende altre due versioni PureTech 1.200, con 100 e 130 cv, e le turbodiesel BlueHdi di 1,5 litri con 100 e 130 cv. Gli allestimenti partono dall'Active e, attraverso l'Allure e il Gt Line, culminano nel Gt riservato alla 2008 più potente. Lo stesso schieramento è disponibile anche per la versione e-2008 a Emissioni Zero, spinta da un powertrain da 136 cv, in vendita a prezzi che spaziano da 38 a 44mila ai quali, però, come per le altre versioni si contrappongono le ormai dilaganti formule “pay per use” destinate a supportarne la diffusione. L'e-2008 è l'unica versione che non può essere equipaggiata con il Grip Control per ottimizzare la trazione sui fondi a bassa aderenza mentre, come tutte le altre può imbarcare Adas che arrivano a generare un sistema di guida semi-autonoma di livello 2.