Nuova Peugeot 208 si fa in tre: benzina, diesel e elettrica. Le prime impressioni di guida

La CMP è modulare in termini di dimensioni e di motorizzazioni e per quest'ultima caratteristica è definita multi-energia in quanto permette diversi tipi di alimentazione: termica (benzina / Diesel) o totalmente elettrica.

Peugeot 208, le nostre foto della nuova generazione Photogallery38 foto Visualizza

DESIGN: MIX TRA SPORTIVITÀ ED ELEGANZA

Più lunga, più larga e più bassa dell'attuale Peugeot 208 adotta uno stile distintivo che evoca sportività, con le sue linee tese e pulite. Le fiancate allargate e le nervature presenti sulla carrozzeria le conferiscono una decisa personalità. Di profilo, si fa notare per l'arretramento del parabrezza che permette di estendere maggiormente il cofano. Indice del suo dinamismo, il vetro laterale posteriore è molto inclinato e perfettamente allineato al passaruota posteriore. Nelle versioni Gt Line e Gt, i passaruota sono completati da profili in nero lucido. In queste versioni al vertice della gamma, i cerchi in lega da 17 pollici sono arricchiti da inserti specifici: un guadagno sull'aerodinamica e sulle masse non sospese (3,6 kg di risparmio in totale). Il posteriore è caratterizzato da una fascia nera che attraversa lungo tutta la larghezza il portellone posteriore e collega i gruppi ottici a tre artigli, ormai un must per tutti i modelli del Leone.

Per saperne di più/Dossier Auto elettriche

ERGONOMIA DI BORDO DERIVATA DAI CONCEPT