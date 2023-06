Nuova Peugeot 3008 verso il debutto. In plancia schermi hi-tech panormici e curvi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova Peugeot 3008 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre 2024 e sarà proposta in versione elettrica pura, anche 4x4 con un secondo motore posto sull’asse posteriore. Anche se non è stata confermata appare quasi certa la versione equipaggiata con il benzina 3 cilindri 1.200 cc mild hybrid con cambio di tipo robotizzato a doppia frizione e 136 cv di potenza.

Ma la vera star nella dotazione della futura 3008 è il nuovo i-Cockpit che si caratterizza per il grande schermo panoramico curvo ad alta definizione di 21 pollici sistemato a sbalzo sopra la plancia e orientato verso il conducente. All'interno della medesima cornice si possono notare i due pannelli, uno che ha la funzione di strumentazione e l'altro che è di tipo touch che, invece, è preposto al funzionamento del sistema multimediale che sarà accessibile anche al passeggero e potrà essere utilizzato per gestire sia il climatizzatore, che la navigazione, oltrte ai multimedia e allla connettività. L’effetto galleggiante del nuovo i-Cockpit sulla Peugeot 3008 è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a Led sotto lo schermo. La parte centrale della plancia ospita gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tatto che possono essere personalizzati per fornire un accesso l più rapido a dieci possibili funzioni preferite da chi è alla guida: come chiamare un numero telefonico, avviare la navigazione per una destinazione la più frequente, sintonizzare la radio sulla stazione preferita e, infine, impostare la temperatura a bordo. (C.Ca.)