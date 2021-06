Nuova Peugeot 308, dopo la 5 porte, ecco la versione station wagon

Disponibile l'i-Connect Advanced a 3D

E a bordo l'hitech è poi completato dall'i-Connect Advanced con la 3D Connected Navigation coi servizi TomTom, prestazionale ed efficace. Per una leggibilità ottimale, la mappa viene visualizzata su tutto lo schermo da 10 pollici ed è aggiornata over the air. Il comando vocale Ok Peugeot può essere utilizzato per migliorare la sicurezza e la facilità d’impiego e permette di accedere alle richieste previste per l'infotainment. Per quanto riguarda le motorizzazioni previste la nuova familiare riprende pari pari quelle della 308 5 porte, con la novità più interessante rappresentata dalle due varianti gremì con powetrain ibrido plug-in di tipo ricaricabile.

Stessi motori e lancio all'inizio del 2022

Dalla 308 a 5 porte la nuova station wagon riprende dunque la gamma motori: benzina da 110 o 130 cv, diesel da 130 cv a cui si aggiungono le due ibride plug-in le da 180 o 225 cv. Per tutte c’è unicamente la trazione anteriore, abbinata al cambio manuale 6 marce o all’automatico a 8 a scelta. Per le versioni plug-in è prevista un’autonomia rispettivamente di 60 o 59 km in modalità elettrica, con una ricarica in poco meno di 2 ore se si utilizza una linea elettrica da 7,4 kW. La nuova308 SW che è prodotta nella fabbrica francese di Mulhouse è stimata in arrivo nelle concessionarie italiane all'inizio del 2022 con pezzi naturalmente che sono ancora da definire.