Nuova Peugeot 308 station wagon, prezzi e allestimenti della familiare francese

1' di lettura

La nuova Peugeot 308 station wagon arriverà sul mercato italiano in cinque allestimenti, 21 combinazioni e prezzi di poco inferiori a 25mila euro (per la precisione il listino parte 24.750 euro). A poche settimane dall'apertura ordini della versione 5 porte, Peugeot completa la propria presenza nel segmento C annunciando prezzi e ordinabilità della variante Station Wagon della nuova 308, perfetta espressione del concetto di Power of Choice.

La vettura sw può essere scelta anche in versione plug-in hybrid, con due diversi livelli di potenza. Le due nuove motorizzazioni Phev abbinano un motore elettrico da 110 cavalli ad un termico a benzina da 150 o 180 cavalli. A seconda dei casi le due versioni offrono una potenza complessiva di 180 o 225 cavalli con emissioni di CO2 attorno ai 26 g/km, ma soprattutto la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica per 60 km. La gamma italiana si declina in cinque allestimenti (Active Pack, Allure, Allure Pack, Gt e Gt Pack) per un totale di 21 diverse combinazioni e prevede come versione di ingresso la motorizzazione benzina PureTech 110 in allestimento Active Pack, che ha un listino di 24.750 euro, esattamente 1.000 in più della corrispondente versione 5 porte.

La gamma Diesel parte dai 27.550 euro della BlueHDi 130 con lo stesso allestimento mentre la gamma ibrida plug-in parte invece dai 37.750 euro della Hybrid 180, ma nel più ricco allestimento Allure. La commercializzazione sul mercato italiano inizierà dai primi mesi del 2022.