Nuova Peugeot E-3008, la prova in anteprima del suv elettrico con 500 km di autonomia

La E-3008 vanta la nuova generazione di cluster strumenti che, battezzato panoramic i-Cockpit, mostra un’architettura inedita, con lo schermo panoramico posizionato nella parte superiore della plancia con un ancoraggio invisibile dall’abitacolo. La plancia è infatti dominata da un mega display da 21 pollici, composto in realtà da due schermi: uno per la strumentazione e uno, touch, per l’infotainment e le mappe. Questo schermo touch è il centro del sistema di intrattenimento. Va detto che non si tratta dell’annunciato sistema Stellantis STLA Cockpit (in corso di sviluppo con Foxconn) ma di una rivisitazione con una nuova interfaccia utente dei sistemi precedenti. Il navigatore è, purtroppo, ancora quello di TomTom ma ci sono CarPlay e Android Auto per usare le mappe di Google e integrare gli smartphone.

La parte centrale della plancia ospita i noti pulsanti virtuali che la casa chiama i-Toggles. Sono sensibili al tatto e completamente personalizzabili: possono essere personalizzati per fornire un accesso rapido a ben 10 funzioni preferite dell’utente, come chiamare uno specifico numero telefonico, avviare la navigazione verso una destinazione frequente, sintonizzare la radio su una stazione preferita, impostare una data temperatura ideale per il clima. Belli a vedersi ma non convincono per praticità. Anzi tutto il sistema richiede un periodo di addestramento e non piace la gestione della climatizzazione e l’ergonomia complessiva.

Peugeot E-3008, impressioni di guida

Abbiamo guidato la single motor da 210 cv nell’edizione GT. In strada il comportamento della Peugeot è un mix ben riuscito di confort e sportività. Per merito dell’elettrico e della sua grande coppia, il grosso suv che pesa oltre 2 tonnellate è agile e brioso. Non è un fulmine ma è gradevolmente “svelto” con i suoi 0-100 km/h in 8,8 secondi e 30 a 60 km/h in 2,4 secondini e 80 a 120 km/h in 5,6 secondi. La velocità massima è di 170 orari.

Il rollio e il beccheggio sono contenuti e l’handling è buono per una vettura di intonazione familiare anche perché la 3008 non è una francese morbida ma è ben assettata e rigorosa nel suo comportamento, grazie, ovviamente al baricentro super basso generato dalla batteria posto alla base del pavimento, come elemento portante della piattaforma STLA Medium. Lo sterzo è turistico, il piccolo volante maneggevole, ma a non tutti piace questa scelta ormai tradizionale di Peugeot. Spesso le elettriche fanno soffrire di mal di auto a causa del recupero di energia busco e delle accelerazioni / decelerazioni molto forti. Gli ingegneri della casa, invece, hanno migliorato questo aspetto riducendo gli effetti a vantaggio di chi soffre di cinetosi.

La vita a bordo è improntata allo spazio e al confort. Con un passo di 2.675 l’abitabilità per i posti dietro e abbondante e i passeggeri hanno anche spazio sopra la testa nonostante il lunotto inclinato. Con oltre 500 litri il bagagliaio è infine da vera familiare. Per quanto riguarda finiture e qualità dei materiali, la 3008 segna un altro salto in avanti. L’abitacolo è infatti molto più premium di quello di vere o presunte concorrenti premium con materiali curati e assemblaggi curati. La E-3008 offre un vero lusso abbordabile. Ovviamente molte soluzioni come i sedili elettrici intelligenti costano e non poco, come l’ottimo sistemo audio Focal.