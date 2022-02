Renault Megane E-Tech, in sintesi

La nuova Renault Megane E-Tech Electric è pronta ad arrivare in primavera nelle concessionarie italiane, allargando l'offerta di modelli a zero emissioni del marchio francese. Realizzata sulla nuova piattaforma modulare CMF-EV, è spinta da un inedito motore elettrico offerto in due step di potenza e monta una batteria in grado di assicurare un'autonomia fino a 470 chilometri. A bordo spicca il grande schermo da cui gestire il sistema multimediale, sviluppato in collaborazione con Lg.

