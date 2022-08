Nuova Porsche 911 Gt3 RS: tutto quello che c’è la sportiva da 525 cv

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Niente compromessi. La nuova Porsche 911 GT3 Rs è stata progettata per raggiungere le massime prestazioni. La sportiva stradale da 525 cv, si avvale pienamente della tecnologia e dei concetti tipici del motorsport. Al di là del potente motore aspirato con Dna da competizione e delle soluzioni intelligenti per l'alleggerimento della struttura, sono soprattutto il sistema di raffreddamento e l'aerodinamica le novità che porta in dotazione la nuova sportiva della casa di Zuffenhausen.

Dal motorsport alle auto di serie: il fondamento di un’aerodinamica attiva

Alla base del significativo aumento delle prestazioni c’è uno schema con radiatore montato centralmente, adottato per la prima volta sulla 911 Rsr, già vincitrice a Le Mans, e successivamente sulla 911 Gt3 R. Al posto della configurazione a tre radiatori già utilizzata nelle vetture precedenti, la nuova 911 Gt3 Rs si affida a un radiatore centrale di grandi dimensioni, montato in posizione obliqua nella parte anteriore dell'auto, dove in altri modelli 911 è collocato il bagagliaio. Ciò ha consentito di utilizzare lo spazio lasciato libero sui lati per integrare elementi aerodinamici attivi. La nuova 911 Gt3 Rs garantisce 409 kg di deportanza complessiva a 200 km/h. In altri termini, sviluppa una deportanza doppia rispetto al suo predecessore della generazione 991.2 e tre volte superiore a quella di una 911 Gt3 attuale. A 285 km/h, la deportanza totale è pari a 860 kg.

Loading...

E, per la prima volta, un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (Drs) viene montato su una Porsche di serie: funzione freno aerodinamico si attiva durante le frenate di emergenza ad alta velocità.

Porsche 911 GT3 RS, tutte le foto della nuova supercar Photogallery22 foto Visualizza

Aerodinamica e stile

Il look della nuova 911 GT3 Rs si distingue per il gran numero di elementi aerodinamici funzionali. La particolarità più evidente di questa sportiva è l’alettone posteriore con attacco a collo di cigno, notevolmente più grande su tutte le dimensioni. L’alettone è costituito da un elemento alare principale fisso e da un modulo alare superiore a regolazione idraulica. Per la prima volta su una Porsche di serie, il bordo superiore dell'alettone risulta posizionato più in alto rispetto al tetto dell’auto. Inoltre, la parte anteriore della 911 GT3 Rs non presenta più uno spoiler anteriore, bensì uno splitter anteriore che ripartisce l’aria che scorre sopra e sotto la vettura.

Sospensioni da pista regolabili dal posto di guida

Anche le sospensioni sono oggetto di attenzione dal punto di vista aerodinamico. Poiché i passaruota della nuova 911 GT3 Rs sono esposti a intensi passaggi d’aria, i componenti dell’asse anteriore a doppio braccio sono stati progettati con profili a goccia. Questi elementi, efficienti dal punto di vista aerodinamico, incrementano la deportanza sull’asse anteriore di circa 40kg alla velocità massima e solitamente vengono utilizzati solo in ambito motorsport ad alto livello. Dato che la carreggiata è più larga (29 millimetri in più rispetto alla 911 GT3), anche i tiranti dell’asse anteriore a doppio braccio sono proporzionalmente più lunghi.