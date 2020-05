Nuova Porsche 911 Targa, ora anche con cambio manuale Porsche presenta le nuove 911 Targa 4 e 911 Targa 4S a trazione integrale. Il tetto si apre e chiude in 19 secondi e la 4S ora può essere ordinata anche con cambio manuale di Simonluca Pini

3' di lettura

La nuova Porsche 911 Targa va a completare la gamma della serie 992 dopo Coupé e Cabriolet. Come lo storico modello del 1965, la nuova Porsche 911 Targa è caratterizzata dall'ampio tetto in vetro completamente automatico apribile e richiudibile in soli 19 secondi.

Attesa in concessionaria nelle versioni 911 Targa 4 e 911 Targa 4S a trazione integrale, la nuova Porsche 911 Targa 4S sarà disponibile in abbinamento anche al nuovo cambio manuale a sette rapporti oltre alla trasmissione di serie a doppia frizione Pdk.



La vettura , stile e tecnologia

Lo stile della nuova Porsche 911 Targa aggiorna lo stile della generazione 992 grazie al grande tetto apribile, diventata una vera e propria firma stilistica delle Targa di Stoccarda. La zona posteriore è dominata dallo spoiler posteriore più ampio e che si estende in modo variabile e dalla barra luminosa integrata ed elegante. Anche a bordo si ritrovano gli elementi stilistici della 992, con la strumentazione caratterizzata dal contagiri centrale davanti al guidatore e dal grande schermo a centro plancia da10.9” da dove gestire il sistema d'infotainment Porsche Communication Management connesso e compatibile con Apple CarPlay.



Scheda tecnica

La nuova Porsche 911 Targa è spinta da un motore boxer da tre cilindri a sei cilindri con due turbocompressori: la 911 Targa 4 eroga ora 385 cavalli e, in combinazione con il pacchetto Sport Chrono opzionale, accelera da zero a 100 km / h in solo 4,2 secondi - un decimo più veloce di prima. Il motore della 911 Targa 4S dichiara 450 cavalli e raggiunge i 100 km / h in soli 3,6 secondi nelle stesse condizioni - quattro decimi più veloce del suo predecessore. La velocità massima della 911 Targa 4 è di 289 km/h ,mentre la 4S raggiunge i 304 km/h.

Entrambe le versioni sono equipaggiate di serie con cambio a doppia frizione (PDK) a otto velocità e Porsche Traction Management (PTM) a trazione integrale. In alternativa, la 911 Targa 4S può essere ordinata con il cambio manuale a sette velocità di nuova concezione, con il quale è incluso il pacchetto Sport Chrono. Tra le novità arriva il cruise control adattivo, la funzione Smartlift avanzata per alzare la parte anteriore della vettura e come tradizione non manca il quasi infinito catalogo di personalizzazioni Porsche Exclusive Manufaktur.

Trazione integrale e Wet Mode