Nuova Porsche Panamera, cambia molto senza ostentarlo La sintesi di tante nuove soluzioni e tecnologie origina la famiglia della rinnovata Panamera. L'incremento delle potenze si affianca all'ampliamento di proposte ibride plug-in, all'avvento di una super-performante versione top di gamma, all'aumento dell'effciienza, all'incremento del dinamismo, al miglioramento del confort e della connettività di Massimo Mambretti

Il secondo atto della seconda serie della Porsche Panamera si basa più sull'evoluzione della sostanza che delle forme. Senza abdicare al concetto di limousine super-prestazionale, come del resto suggerisce anche l'irrinunciabile record sul giro di categoria nell'Inferno Verde del Nurburgring ottenuto dalla nuova versione top di gamma, l'edizione 2020 della Panamera ha i requisiti per essere considerata come una nuova generazione. In particolare, grazie a un consistente carico di nuove tecnologie che genera anche riorganizzazione della gamma. In quest'ultima entrano versioni potenziate e del tutto nuove, come la 4S E-Hybrid e la Turbo S.

Nuova Porsche Panamera, upgrading di potenze ma anche di efficienza

Al momento del debutto la rinnovata famiglia della Panamera si articola già in maniera differente rispetto a quella del modello precedente, tuttavia altre novità seguiranno più avanti. Intanto vediamo, come si articola la famiglia. Per il momento l'offerta parte dalle versioni Panamera a trazione posteriore e integrale Panamera 4, entrambe ancora spinte dal V6 di 2,9 litri con 330 CV. La crescita delle potenze si affaccia con la Panamera Gts, ora spinta da una rivisitazione del V8 biturbo di 4 litri che sviluppa 480 anziché 460 cv come in passato, assieme a una coppia di 620 Nm, la cui erogazione è stata definita per ricordare la linearità di un'unità aspirata. Effetto che viene accentuato da un'inedita linea di scarico. La Gts tocca i 300 orari e raggiunge i 100 all'ora in 3,9”. Il V8 biturbo è servito come base di partenza per il motore che spinge l'inedita Turbo S che, almeno per il momento, prende il posto della precedente Turbo. Rispetto a quest'ultima la nuova versione mette in campo ben 80 cv in più, ovvero una potenza di 630 cv alla quale si affianca una coppia di 820 Nm. Grazie a questi numeri la Turbo S non solo raggiunge i 315 all'ora ma passa il traguardo dei 100 orari in 3,1”. La Turbo S offre anche un inedita strategia di veleggiamento che non solo calmiera i consumi, ma migliora anche il confort poiché rende più lineare la marcia in ogni condizione. L'ottimizzazione dell'incontro tra performance ed efficienza è stata ovviamente alla base dello sviluppo della nuova Panamera 4S E-Hybrid. Questa versione a trazione integrale è mossa da un sistema ibrido alla spina formato da una nuova interpretazione del V6 di 2,9 litri che arriva a sviluppare 440 cv e da un'unità elettrica da 136 cv posta nel cambio automatico otto marce. Sviluppa, quindi, una potenza complessiva 560 cv e una coppia di 750 Nm, raggiunge i 298 all'ora tagliando il traguardo dei 100 all'ora in 3,7” ma è anche in grado di percorrere a emissioni zero 54 chilometri. L'inedita rete elettrica include sia tecnologie che facilitano l'accumulo e il recupero dell'energia in marcia sia una batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh. Si tratta di una capacità che supera quell'offerta dall'accumulatore della 4 E-Hybrid: 14,1 kWh. Facile, quindi, pensare che questa applicazione sarà ereditata anche dalla nuova 4 E-Hybrid, che si vedrà più avanti.

Nuova Porsche Panamera, offre più dinamismo e coinvolgimento

Tutte le nuove Panamera beneficiano di migliore destinate a incrementare sia la guidabilità sia la stabilità in curva, grazie a modifiche apportate al sistema di collegamento al suolo e ai sistemi di controllo elettronici. Per ogni versione sono state sviluppate soluzioni e regolazioni specifiche per ottimizzare la risposta delle sospensioni pneumatiche con tecnologia a tripla camera, il sistema di controllo elettronico degli ammortizzatori e la stabilizzazione attiva del rollio, che sfrutta una rete a 48V oltre che il Torque Vectoring Plus. Inoltre, le nuove Panamera utilizzano una generazione di pneumatici ottimizzata, beneficiano di una nuova taratura dello sterzo che coniuga l'immediatezza di risposta con il feedback percepito dal guidatore e di impianti frenanti ridimensionati.

Nuova Porsche Panamera, interventi mirati aggiornano il look

L'abbigliamento della nuova Panamera si distingue da quello della precedente solo per pochi dettagli. Tuttavia, anche se la seduta dall'estetista non si è prolungata molto tanto nel caso della berlina quanto della Sport Turismo la rivisitazione del look non sfugge grazie agli ingredienti del pacchetto Sport Design che imprimono una nuova espressione al frontale, al rinnovamento fanaleria anteriore e posteriore ridisegnata e a una suite di cerchi ridisegnati con misure che arrivano sino a 21”. Nell'abitacolo spunta il volante portato al debutto dalla 911 e prende posto un display da 12”3 ma ora full Hd, che accompagna l'esordio di ciò che di più avanzato è oggi disponibile a livello di connettività e servizi dedicati.