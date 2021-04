Nuova protesta dei ristoratori, bloccata la A1 tra Valdarno e Incisa

2' di lettura

Nuova protesta dei ristoratori di Tutela nazionale imprese (Tni) e “Io apro”: un centinaio di persone ha bloccato l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Firenze sud e Valdarno in direzione di Roma e tra Valdarno e Incisa in direzione del capoluogo toscano. «Ci sono imprenditori - ha spiegato il portavoce di Tni, Pasquale Naccari -, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all’esterno col freddo».

Tensioni e un ferito

Alcuni ristoratori hanno apparecchiato un tavolino in mezzo all’autostrada, come protesta simbolica. Ci sono stati momenti di tensione quando un'automobilista ha forzato il blocco e urtato uno dei manifestanti. Il ristoratore ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso ma le sue condizioni non sono gravi.

Loading...

Tra i manifestanti c’è anche Ermes Ferrari, il ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da “sciamano” come Jake Angeli a Capitol Hill a Washington. «Non ne possiamo veramente più - ha detto Ferrari - dovete farci riaprire, perché questo è un disegno criminale per far saltare la spina dorsale delle partite Iva italiane».





Aperture progressive

La protesta nasce dalla decisione del governo di ripristinare dal 26 aprile la zona gialla e consentire di pranzare o cenare ma solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. Dal 1° giugno si potrà mangiare nei ristoranti con tavoli al chiuso solo a pranzo. In zona arancione e rossa viene mantenuta la sola possibilità di asporto. Nuove regole che vengono considerate insufficienti dal gruppo di ristoratori riuniti sotto la sigla Tni. La stessa che già il 13 aprile aveva già bloccato il traffico sulla A1, invadendo la carreggiata all’altezza di Orte.