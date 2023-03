Nuova Range Rover Velar, quando il design di lusso si connette alla rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lusso senza frivolezze, linee pulite ed eleganti, ogni componente è un modello di design funzionale: l'approccio modernista con cui è concepita la Nuova Range Rover Velar enfatizza le forme e le prestazioni di questo SUV. Il suo fascino è racchiuso nella capacità del design di organizzare, e non banalmente adornare, l'esperienza di guida e di viaggio in un SUV che è la pura espressione del modern luxury del brand.



Le nuove versioni prevedono finiture tecniche e colorazioni rinnovate per la carrozzeria e i rivestimenti, nuovi pacchetti opzionali mentre, tra le novità degli esterni, spiccano la griglia frontale rastremata - che si combina con il tettuccio “sospeso” e le maniglie delle porte a filo - il paraurti posteriore e i fari super-slim Pixel LED concepiti per adattarsi alla strada e alle circostanze grazie a un sistema che utilizza i dati di velocità e sterzata.



Nell'abitacolo, il nuovo design minimalista si fonde con la connettività e la tecnologia più avanzate offrendo un nuovo touchscreen singolo in vetro curvo da 11,4 pollici con il sistema Pivi Pro di nuova generazione (con grafica rinnovata, integrazione di Alexa e aggiornamenti over-the-air), integrato nella consolle centrale e collocato ergonomicamente più in alto, quasi a galleggiare, per un controllo immediato e intuitivo di tutte le funzioni chiave del veicolo così da minimizzare il tempo durante il quale lo sguardo del conducente non è focalizzato sulla strada. Quasi l'80% delle attività del sistema di infotainment, infatti, può essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale. Non solo: grazie all'Active Road Noise Cancellation, il rumore stradale viene filtrato fino a essere impercettibile rendendo Range Rover Velar la più silenziosa della sua categoria e dotata, volendo, di un purificatore d’aria opzionale, il sistema Cabin Air Purification Plus, per amplificare il benessere a bordo. Gli aggiornamenti Software Over The Air coprono l'80% dei moduli programmabili del veicolo inclusi i sistemi di navigazione, motore, chassis e diagnostica, ed evitano noiose deviazioni verso centri di assistenza.



La guida della versione ibrida Plug-in di Velar è fluida, veloce, silenziosa e ora anche più capace e flessibile perché la riprogettazione delle batterie consente fino a 64 km di autonomia senza scomodare il motore a scoppio rendendo la Velar il modello per spostamenti in città assolutamente sostenibili oltre che confortevoli. La distanza media giornaliera, percorsa da una Range Rover Velar potrebbe essere coperta, infatti, con zero emissioni allo scarico. Per i viaggi più lunghi, il propulsore ibrido Plug-in offre 684 km reali di autonomia combinando elettricità e benzina.



La Range Rover Velar è disponibile nella versione plug-in P400e 4 cilindri 3.0 litri da 404 CV), nella versione benzina P250 (4 cilindri 2.0 litri da 250 CV) e in quelle diesel D300 (6 cilindri 3.0 litri da 300 CV) e D200 (4 cilindri 2.0 litri da 204 CV), tutte con la trazione integrale di serie, sette modalità di guida, il cambio automatico a otto marce e la modalità Terrain Response per configurare motore, trasmissione, sospensioni e trazione a seconda del terreno. Eccezion fatta per la versione benzina P250, le versioni diesel sono equipaggiate con sistema mild hybrid che assicura consumi ridotti.



Vengono introdotte quattro nuove colorazioni dei rivestimenti in pelle - Cloud, Caraway, Raven Blue e Deep Garnet – tuttavia per chi cerca un'alternativa nel rivestimento dei sedili e delle rifiniture, Range Rover Velar propone il tessuto danese in lana Kvadrat (58% più leggero della pelle), combinato con inserti in tessuto di poliuretano Ultrafabrics, ispirato alla sartoria su misura, e sottoposto con successo a rigorosi test di durata. Il dispositivo Configurable Cable Lighting fornisce trenta possibilità di illuminazione dell'abitacolo mentre ciascun viaggiatore può selezionare la temperatura interna desiderata.



La Range Rover Velar offre l'esperienza unica di uno spazio raffinato, connesso, sicuro e rilassante che rende desiderabile e più pulita l'esperienza del viaggio, i materiali pregiati sottolineano il suo status e la progettazione garantisce il livello di prestazioni: non è questo a definire il lusso contemporaneo?



La nuova Range Rover Velar è disponibile per ordinazioni con prezzi a partire da 71.100 euro nelle versioni Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography.