Nuova Renault 4 elettrica, la 4ever Trophy debutta a Parigi

L'erede della Renault 4 debutta al Salone di Parigi, in programma dal 18 al 23 ottobre. Battezzata Renault 4ever Trophy, è una concept car che anticipa un suv elettrico compatto atteso su strada dal 2025. Attesa dopo il debutto della Renault 5 Prototype, la nuova Renault 4 elettrica è la seconda rivisitazione elettrica di un modello iconico della marca transalpina nell'ambito della Renaulution.

Renault 4ever Trophy, suv elettrico

Realizzata sulla nuova piattaforma CMF-BEV dedicata ai veicoli elettrici del segmento B, condivisa con la nuova Renault 5 elettrica presente anch'essa allo stand parigino, la 4Ever Trophy reinterpreta in chiave moderna la calandra orizzontale tipica della Renault 4 a partire dai con fari rotondi dotati di Led Matrix. I richiami tornano anche al posteriore, a partire dai fari posteriori a forma di capsula che riportano la mente all'iconico modello del passato. In attesa di scoprire la scheda tecnica definitiva della futura Renault 4 elettrica, la concept è spinta scarica a terra una potenza di 100 kW e può fare affidamento su una batteria da 42 kWh.

Renault 4 elettrica, dimensioni

Lunga poco più di 4 metri e larga 2,1 m, la Renault 4 elettrica in versione concept 4ever Trophy svela nella parte alta della vettura le soluzioni in arrivo sul modello atteso nel 2025. La parte inferiore è invece un interessante esercizio di stile in grado di assicurarle un'immagine da buggy. Il cofano, molto incavato, presenta una grossa presa d'aria per ottimizzare il funzionamento del radiatore situato nella parte centrale del paraurti. Lo sbalzo anteriore è molto ridotto per ottimizzare le capacità off-road. La ruota di scorta si trova sul portapacchi in carbonio, mentre nella parte alta del portellone posteriore ci sono una pala e piastre da disincaglio per far fronte a tutte le evenienze. Nella parte inferiore, le protezioni della carrozzeria si discostano dai passaruota, con una sporgenza di oltre 20 cm. L'elevata altezza libera dal suolo mette in evidenza la larghezza delle ruote di 753 mm montate su cerchi da 19”. Il sottoscocca, a sua volta rinforzato, protegge la batteria posta al centro del telaio. Ogni ruota di 4Ever Trophy comprende un compressore a vista che consente di adattare istantaneamente, a partire dall'abitacolo, la pressione dei pneumatici in base al terreno.