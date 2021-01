Nuova Renault 5 elettrica, ritorna il modello icona francese Presentata in veste di concept car, la nuova Renault 5 elettrica arriverà nel 2023 di Simonluca Pini

Presentata in veste di concept car, la nuova Renault 5 elettrica arriverà nel 2023

La nuova Renault 5 elettrica si mostra per la prima volta, in occasione dell'evento Renaultion dove è stato presentato il piano strategico del gruppo Renault. È stato lo stesso Luca de Meo, Ceo del Gruppo, a svelare la nuova Renault 5 elettrica.

Ispirata nello stile all'iconico modello del passato, sarà abbinata esclusivamente alla motorizzazione a zero emissioni.

Renault 5 elettrica

Commercializzata dal 1972 al 1984, la Renault 5 è rimasta nel cuore degli appassionati anche per una serie di versioni speciali come la Renault 5 Turbo o la Renault 5 Alpine. La nuova Renault 5 elettrica invece punterà sullo stile retrò abbinato però al powertrain elettrico, andando ad inserirsi nella strategia Renault di introdurre cinque modelli elettrici entro il 2025. Presentata per ora in veste di concept car, la nuova Renault 5 elettrica dovrebbe arrivare nel 2023.

