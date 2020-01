Nuova Seat Leon: ecco la quarta generazione: ibrida e connessa

In generale si notano linee che sfruttano i giochi di luce per dare tridimensionalità alla vettura. Il risultato è un'auto elegante sì, ma con un bel tocco di sportività. Nell'anteriore non mancano i fari Full Led mentre nel posteriore sono presenti fari a Led e un bagagliaio ridisegnato. A conferire un tocco di personalità anche i cerchi, disponibili da 16 fino a 18 pollici.

Interni: il tripudio di schermi e connettività

Gli interi sono pensati ponendo al centro i passeggeri e quindi conferendo piacere di bordo ed ergonomia. Un ruolo importante è ricoperto dalla luce ambiente che non ha solo una funzione estetica ma è anche utile. Molta attenzione anche alla qualità dei materiali, limitando la plastica soprattutto nelle zone a vista.

Il conducente può inoltre contare sul cruscotto digitale da 10.25 pollici mentre al centro della plancia è presente un display da 8.25 pollici, o 10 nel caso della versione con sistema di navigazione anche in 3D.

Infine, la connettività con lo smartphone è assicurata sia per Android Auto sia per Apple Car Play, in quest'ultimo caso si può connettere anche via Bluetooth o rete wi-fi.

Nuova Seat Leon, tutte le foto della generazione 2020 Photogallery8 foto Visualizza

Tecnologie di bordo: sicurezza massima secondo Seat

Per quanto riguarda il fronte sicurezza, Leon è il veicolo più sicuro della casa spagnola. Sono numerose le tecnologie di assistenza alla guida introdotte, come per esempio il controllo dinamico del pianale (Dcc) che “legge” costantemente le condizioni della strada adattando il set-up della vettura. O ancora, il cruise control adattivo si arricchisce della funzione predittiva, comprendendo quindi lo stato della strada che si affronta e anche i limiti di velocità consentiti in quel tratto. Infine, l'assistente di emergenza interviene in caso di mancata risposta da parte del conducente arrivando a fermare il veicolo.