Nuova sede in Cina per Marcolin, due licenze Essilux: l’occhialeria sempre più dinamica

La capsule Persol JW Anderson

Il design italiano incontra l’estro britannico

In linea con il dna di Persol, marchio di occhiali con oltre cento anni di storia, Anderson ha adattato, per così dire, l’inconfondibile identità del 649 originale (l’occhiale da sole preferito da Marcello Mastroianni) e il profilo anticonformista dello 0009 al look dei giovani trendsetter di oggi con effetti cromatici sperimentali. Entrambi i modelli hanno alle spalle una lunga storia e in periodi diversi sono stati capisaldi del brand, affermandosi come vere e proprie icone culturali. «Ho sempre amato i Persol – ha spiegato Jonathan Anderson, stilista di origini britanniche e fondatore e direttore creativo del marchio che porta il suo JW Anderson, ma anche direttore creativo di Loewe e parte del progetto Genius di Moncler –. Gli occhiali Persol sono un grande classico a cui non potrei mai rinunciare, con una straordinaria qualità artigianale. Mi ricordano gli arredi della metà del secolo scorso e per le mie combinazioni cromatiche ho tratto ispirazione proprio dal loro design tradizionale».

Yalea, nuovo marchio di De Rigo

De Rigo crea ex novo un brand da donna

Il 15 giugno De Rigo aveva fatto una scelta ancora diversa rispetto a Marcolin ed Essilor, lanciando il suo quarto e house brand, Yalea, la cui particolarità è di essere nato e prodotto pensando alle donne. Il marchio si aggiunge a Lozza, Police e Sting, gli altri tre brand di proprietà di De Rigo, e ha come testimonial Cindy Crawford e Bianca Balti, modelle di fama internazionale, differenti per età e per stile. Le collezioni Yalea saranno nei negozi, in Italia e all’estero, a partire da ottobre 2021 e Barbara De Rigo, chief marketing officer del gruppo veneto, ha spiegato: «La nostra azienda conosce bene il valore delle donne nel mondo del lavoro come nella società. Mia madre ha contribuito personalmente alla nascita e allo sviluppo di De Rigo che, sin dagli inizi, si è caratterizzata anche per la numerosa presenza di donne in azienda. Per questo abbiamo voluto arricchire il nostro portfolio con un nuovo marchio che abbiamo definito al 100% femminile. Abbiamo messo il nostro know-how al servizio di una collezione dall'eleganza contemporanea per creare modelli che si caratterizzano per uno stile che va oltre il tempo e la moda».

Kering Eyewear cresce nel lusso da vista con Lindberg

Non solo nuove sedi, licenze e brand, ma anche acquisizioni: giovedì scorso Kering Eyewear - azienda da 600 milioni di fatturato wholesale – ha comprato il 100% del capitale azionario di Lindberg, azienda danese con 35 anni di storia e circa 100 milioni di fatturato nel 2020, famosa per le montature da vista, che hanno vinto oltre cento premi per il design e sono all’avanguardia nell’utilizzo di materiali ultraleggeri come il titanio chirurgico, utilizzato anche nei bisturi, e di materie delicate e preziose come il corno o il legno. Una mossa, ha spiegato il presidente e ad di Kering Eyewear Roberto Vedovotto, per rafforzarsi nella parte delle montature da vista di alta gamma.

