Nuova Skoda Fabia 2021, ora è più spaziosa e connessa

Skoda Fabia arriva alla quarta generazione e lo fa presentando un lungo elenco di novità, a partire dall'utilizzo della piattaforma modulare Mqb-A0. Ora la novità del marchio ceco è più grande, spaziosa a bordo, connessa e sicura grazie alla guida autonoma di livello 2 avanzato. Cugina della nuova Volkswagen Polo, la piattaforma di partenza è la stessa, la nuova Fabia presenta un design completamente rinnovato rispetto al passato.

Skoda Fabia 2021, dimensioni

Rispetto alle prime tre generazioni, la nuova Skoda Fabia è più grande sia all'interno sia all'esterno, mentre il peso rimane praticamente invariato. Con una lunghezza di 4.108 mm, supera per la prima volta la soglia dei quattro metri. Rispetto alla precedente è 111 mm più lunga; il passo è aumentato di 94 mm a 2.564 mm e la larghezza è cresciuta di 48 mm a 1.780 mm. L'aumento delle dimensioni complessive permette di offrire interni ancora più spaziosi con una capacità di carico da 380 litri di spazio nel bagagliaio, cioè 50 litri in più rispetto a prima. Abbattendo i sedili posteriori, la capacità del bagagliaio può arrivare a 1.190 litri.

Interni nuova Skoda Fabia

Grazie al passo più lungo di 94 mm rispetto alla precedente, la nuova Fabia offre ancora più spazio per i passeggeri, soprattutto nella parte posteriore. Con i suoi 2.564 mm, il passo della compatta è addirittura superiore a quello dell'Octavia di prima generazione (lanciata nel 1996) che misurava 2.512 mm. Il nuovo design degli interni migliora ulteriormente la sensazione di spaziosità di Fabia, che sarà disponibile nei livelli di allestimento noti - Ambition e Style - al lancio sul mercato. La plancia simmetrica con display centrale indipendente e i listelli decorativi orizzontali, per i quali è possibile scegliere tra sei diverse versioni (a seconda del livello di allestimento), sottolineano la larghezza dell'interno. A partire dalla Ambition, la parte anteriore del cruscotto è rivestita in tessuto con cuciture a contrasto. Le grandi prese d'aria circolari a destra e a sinistra - caratterizzate da un rivestimento cromato a partire dalla Ambition - così come le maniglie delle porte dal nuovo design, anch'esse cromate, caratterizzano gli interni. Debutta anche la strumentazione digitale con display da 10,25''. Si potrà scegliere tra layout classico, che si basa sullo stile degli strumenti tondi analogici, layout moderno, ridotto ed esteso. Come parte del pacchetto opzionale Dynamics, c'è una quinta opzione - il layout Sport, in cui il contagiri è al centro della scena. Il “Virtual Cockpit”, come viene chiamata la strumentazione digitale, può visualizzare, tra le altre cose, i loghi delle stazioni radio, le copertine degli album musicali e le immagini memorizzate dei contatti.

Connettività

Sulla nuova Skoda Fabia è possibile scegliere in Italia tra diversi sistemi di infotainment. Bolero offre radio Dab, schermo da 8'', sistema vivavoce Bluetooth e due altoparlanti surround-sound aggiuntivi nelle porte posteriori. Uno smartphone può essere collegato senza bisogno di un cavo tramite Wireless SmartLink e Android Auto o Apple CarPlay, mentre il Phone Box opzionale consente la ricarica induttiva.

Guida autonoma di livello 2

La quarta generazione di Fabia porta al debutto il Travel Assistant, che fornisce un supporto automatico ai movimenti longitudinale e laterale. Può essere attivato al tocco di un pulsante e combina diversi sistemi di assistenza allo stesso tempo. Fino a 210 km/h, Adaptive Cruise Control (ACC) regola automaticamente la distanza di sicurezza e la velocità dell'auto rispetto a quella dei veicoli che precedono. Lane Assistant, come suggerisce il nome, aiuta a mantenere la vettura in corsia eseguendo input di sterzo correttivo se necessario. Utilizzando la tecnologia Hands-on Detect, Travel Assistant controlla se il conducente tocca il volante in modo coerente. Il nuovo Side Assistant è un'altra opzione. Questo sistema avverte il conducente di veicoli in avvicinamento da dietro fino a 70 m di distanza che siano in fase di sorpasso o che siano nel punto cieco della vettura. Tra le novità arriva Il Park Assistant che funziona fino a una velocità di 40 km/h, mostrando spazi di parcheggio paralleli e trasversali adatti e, se desiderato, assumendo il controllo dello sterzo durante il parcheggio.