Nuova Škoda Kodiaq, tutto su tecnologia, motori ibridi, dimensioni e prezzi

Ma è una Škoda o una Volkswagen? Osservando da vicino la seconda generazione di Kodiaq, è una domanda che sorge spontanea. Il motivo? Il suv più grande del marchio boemo ha raggiunto un livello di finiture e dotazioni impensabile fino a qualche anno fa. Perché se in passato sembrava che Škoda dovesse fare un “passo indietro” per non rubare clienti a Volkswagen (e persiono ad Audi), con la nuova Kodiaq si è detto definitivamente addio a questa attenzione alla diversificazione in virtù dei contenuti offerti e dell’atteso prezzo di listino. Cresciuta di 61 millimetri in totale per un totale di 4.758 mm, si abbassa di pochi millimetri ma sufficienti a darle una nuova immagine. La seconda generazione del suv ceco ha un cofano scolpito in cui spicca il logo Škoda rivisto, con una finitura opaca. Si abbina alla cornice della calandra esagonale, che può essere illuminata su richiesta da 14 elementi che formano una striscia luminosa tra i fari. Completamente nuova anche la coda, dove spicca il grande portellone con luci a tutta larghezza.

Il salto quantico arriva a bordo, con l’innalzamento generale della qualità e delle dotazioni, grazie al largo uso di plastiche morbide, materiali pregiati e dotazioni tecnologiche. Il sistema di infotainment della seconda generazione di Kodiaq è dotato di un display touch centrale fino a 13 pollici con comandi gestuali e vocali da cui gestire l’ultima versione del sistema d’infotainment Mib3 Per la prima volta arriva l’head-up display e debutta sul tunnel il pulsante configurabile; tramite la pressione centrale, si potranno gestire diverse funzioni con un solo comando. I sedili Ergo con funzione di massaggio pneumatico sono disponibili a richiesta. La connessione Internet permanente di Kodiaq consente comodi aggiornamenti “over the air”, pianificazione del percorso online e numerosi servizi online mobili di Škoda Connect.

Kodiaq adotta le Design Selection introdotte con Enyaq, caratterizzate da colori e materiali coordinati. Le scelte includono Loft con rivestimento in tessuto grigio, Lounge con rivestimento in pelle scamosciata sintetica grigia e cuciture decorative a X in giallo senape ed ecoSuite con pelle trattata in modo sostenibile in nero con cuciture decorative a X grigia o in color cognac con cuciture tono su tono.

Punto di forza della Kodiaq è lo spazio a bordo aumentato rispetto al passato: nella versione a cinque posti, il volume del bagagliaio è cresciuto di 75 litri a 910 litri senza abbassare i sedili posteriori. Abbattendoli si arriva a 2.105 litri. La sette posti ora ha un volume di carico di 340 litri dietro la terza fila di sedili, 70 in più rispetto a prima, e 845 litri con i sedili della terza fila abbattuti ed espandibile fino a 2.035 litri.

L’elenco delle novità continua sotto il cofano, a partire dal 1.5 Tsi da 150 cavalli che segna il debutto della tecnologia mild hybrid fino all’introduzione della versione ibrida plug-in che aggiunge al 1.5 un’unità elettrica in grado di portare la potenza di sistema a 204 cavalli. La batteria ad alta tensione consente un’autonomia puramente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo Wltp. ricarica fino a 11 kW su wallbox e punti di ricarica AC e 50 kW su punti di ricarica rapida DC. È disponibile, grazie alla connettività di bordo, la ricarica remota, l’aria condizionata remota e il plug e charge.