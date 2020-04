Nuova Skoda Octavia, ecco quanto costa e quali sono gli allestimenti per l’Italia

Due gli allestimenti al momento del lancio

L'offerta per la prima fase di lancio prevede solo le versioni Executive destinate alle flotte in particolare nelle versioni a gasolio e nell'altro livello Style. Per l'Executive sono offerti di serie i cerchi di lega da 16”, i fari Full Led, il Virtual Cockpit con display da 10,2 pollici, l'infotainment con display da 10” con la compatibilità per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto e dotato di navigatore e di funzioni connesse. A cui aggiunge il sistema keyless, oltre ai sensori di parcheggio.

La Style, invece, aggiunge i cerchi da 17”, le finiture esterne cromate, i sedili comfort, l'illuminazione interna a Led e il sistema keyless più completo. Per entrambi i livelli si potrà scegliere fra diversi colori pastello oltre a 10 metallizzati, mentre nella lista del optional ci sono i gruppi ottici Matrix Led, i cerchi da 18”, i sedili con regolazioni elettriche, la funzione di massaggio e il rivestimento in pelle. E assistenti alla guida aggiuntivi come l'Adaptive Lane Assistant, oltre al riconoscimento dei segnali stradali, alle nuove prese Usb-c, all'head-up display, alle sospensioni elettroniche, al climatizzatore tri-zona, il parcheggio in automatico e, infine, la ricarica wireless per gli smartphone.