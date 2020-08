Nuova Škoda Octavia ibrida, arrivano le versioni mild hybrid e plug-in La variante Phev è in grado di percorrere fino a 79 km in modalità completamente elettrica di Simonluca Pini

La nuova Skoda Octavia sarà anche ibrida grazie alle versioni iV plug-in hybrid 1.4 litri da 205 cavalli e 1.0 litri da 110 cavalli e-Tec mild-hybrid. Le motorizzazioni elettrificate, il 1.0 Tsi da 110 cv e i nuovi 2.0 Tdi hanno tutti emissioni medie omologate inferiori ai 110 g/km di CO 2 e beneficiano degli incentivi nazionali. Arrivata alla quarta generazione e attesa in concessionaria da metà settembre, la vettura della casa boema è diventata più sicura e connessa rispetto al passato e in versione plug-in hybrid riesce a percorrere fino a 79 chilometri viaggiando a zero emissioni.

Skoda Octavia mild hybrid 1.0 Tsi, prezzi

Grazie alla tecnologia mild-hybrid e all’interazione con il cambio automatico Dsg a 7 rapporti di serie, la nuova versione 1.0 TSI 110 cavalli e-Tec, migliora, secondo la casa, l’efficienza del 3 cilindri benzina fino all’8% rispetto al propulsore non elettrificato. Questo consente di ottenere emissioni medie omologate di 96-98 g/km di CO 2 , aggiungendo quindi ai vantaggi previsti per i veicoli elettrificati in numerosi centri urbani, anche la convenienza dei nuovi incentivi statali, riservati ai veicoli meno inquinanti. La mild hybrid disponibile nelle varianti berlina e wagon e negli allestimenti Executive e Style, con un listino che parte da circa 27mila euro euro e beneficia di un incentivo fino a quasi 4mila euro in caso di rottamazione e poco meno di 2mila senza rottamazione.

Nuova Skoda Octavia Plug-in Hybrid, prezzi

Passando alla versione plug-in hybrid (Phev), la vettura è equipaggiata con un 1.4 Tsi benzina da 150 cavalli, abbinato a un motore elettrico da 115 CV (85 kW) integrato nel cambio automatico DSG. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh, la novità ceca è in grado di percorrere fino a 79 km in modalità elettrica (secondo il ciclo di omologazione Nedc), mentre sommando l’autonomia dei due propulsori la percorrenza complessiva supera gli 800 km. Passando alle prestazioni, la nuova phev impiega 7,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h in versione berlina (7,8 sec. per la Wagon) e raggiunge i 220 km/h di velocità massima.

È disponibile nelle versioni Executive e Style. La specifica dotazione di serie, aggiunge anche il Driving Mode Select iV con programmi di funzionamento e-Mode, Hybrid e Sport, i cerchi da 18” e i cablaggi per la ricarica domestica (Mode 2) e per la ricarica tramite colonnina (Mode 3). Il listino parte per la berlina da 35.650 euro, che diventano 36.700 euro per la wagon. Grazie all’efficienza del sistema ibrido, le emissioni medie di CO 2 omologate sono pari a 28 g/km (31 g/km per wagon). Questo permette di beneficiare delle nuove agevolazioni statali all’acquisto riservate ai veicoli meno inquinanti, che prevedono uno sconto fino a quasi 7mila euro in caso di rottamazione o fino a oltre 3.700 euro senza rottamazione.

Nuova Skoda Octavia Rs, ora anche ibrida plug-in