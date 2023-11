Nuova Sportequipe 8, la scommessa di DR Automobiles sul segmento premium

La Sportquipe 8 verrà come da tradizione DR lanciata in una sola versione (con tutto di serie) quella ibrida plug-in composta da un motore benzina 1.5 da 146 cv supportato da due elettrici da 75 e 95 cv per una potenza di sistema di 317 cv e 545 Nm di coppia, per arrivare a uno 0-100 km/h in 6”9 e a una velocità massima di 201 km/h. La trazione è anteriore e ha un cambio con tre rapporti fisici, ma arriva fino a 7. Un cambio più vicino al multimodale che al Cvt. Tre i livelli di recupero energia in fase di decelerazione.

Mentre i due motori elettrici recuperano energia anche in fase d frenata. In entrambi i casi l’energia meccanica viene convertita in elettrica per ricaricare il pacco batterie (al litio ferro fosfato) da 19.3 kWh che garantisce un’autonomia in solo elettrico di 80 km (100 in città). In caso di batteria con basso livello di carica, uno dei motori elettrici funziona in serie con l’altro e a basse velocità funge da range extender nei confronti della batteria.



L’autonomia complessiva comunque arriva a 1.000 (1.300 con il GPL). Non manca un cospicuo e completo pacchetto di ausili alla guida di 2° livello.Nella prova su strada, la Sportequipe 8 ha continuato a stupire. Intanto, per il grande spazio disponibile a bordo anche per i posti dei passeggeri posteriori. E poi per un comfort generale ribadito dal comportamento della vettura che nonostante le dimensioni e un peso relativo (1.815 kg) non si scompone praticamente mai, rimanendo stabile anche in curva, grazie al lavoro delle sospensioni in grado di assorbire anche le condizioni dell’asfalto trovato sul percorso, non esattamente regolare, Pur non essendo full electric, il silenzio regna sovrano con i doppi vetri che insonorizzano bene l’abitacolo, sensibile solo ai “lamenti” del 4 cilindri quando si esagera con l’acceleratore.

A compensare il tutto, ci pensa la reattività, la risposta quasi da elettrica del motore alle sollecitazioni del gas.Insomma, un salto davvero premium tutta da valutare, insieme all’offerta di acquisto che Sportequipe propone contando sul supporto di Drivalia, la società di noleggio, leasing e mobilità di CA Auto Bank, già partner di DR Automobiles. Un’offerta denominata “Drive to Buy”, il primo noleggio in abbonamento mensile già presente su Sportequipe 6 e Sportequipe 7.

Di fatto, un’evoluzione delle tradizionali car subscription: Drive To Buy (12 mesi la durata massima) permette di salire a bordo di una Sportequipe nuova, senza vincoli temporali nè penali, con la possibilità di acquistare l’auto entro i primi due mesi.