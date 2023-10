Nuova stretta sul tax credit

Si va verso una ulteriore stretta sul tax credit per il cinema. L’agevolazione è al 40% ma viene prevista la possibilità di prevedere aliquote diverse o «escludere l’accesso al credito d’imposta» nei confronti delle imprese non indipendenti o imprese non europee. Spunta anche un taglio di 50 milioni al Fondo per il cinema e l’audiovisivo (da 750 a 700 milioni annui)

