Nuova Volkswagen ID.3: debutta il restyling della compatta elettrica

Nuova Volkswagen ID.3, tecnologia: head up display e l’assistante al parcheggio

Non manca naturalmente la connettività con Apple Car Play e Android Auto per il telefono. Sulla ID.3 restyling 2023 è disponibile l'head up display che durante la navigazione proietta sul parabrezza informazioni a realtà aumentata, mentre l'assistente al parcheggio riveduto con delle funzioni aggiuntivo può memorizzare le ultime azioni fatte per riprodurre le manovre ad esempio in ingresso e ripeterle anche uscita in perfetta autonomia nelle fasi di parcheggio.

Nuova Volkswagen ID.3, tutte le foto del restyling Photogallery14 foto Visualizza

Nuova Volkswagen ID.3, il motore elettrico è sempre da 204 cv

La nuova Volkswagen ID.3 resta un'auto elettrica a trazione posteriore, con il motore elettrico sincrono a magneti permanenti montato sul retrotreno, permettendo un diametro di sterzata di appena 10,3 metri. La trasmissione è a rapporto unico e il modulo di propulsione gestisce anche i segnali per i comandi elettrici e la corrente che ha un peso di 90 chilogrammi. La potenza del motore è di 204 cv, con una coppia di 310 Nm, per una velocità massima di 160 kmh per un’accelerazione da 0-100 kmh di 7,3 s con la batteria da 58 kWh e l'autonomia di 426 km e di 7,9 secondi per la ID.3 con batteria da 77 kWh per l’autonomia dichiarata di 546 km.

Nuova Volkswagen ID.3, iprezzi di listino dei quattro allestimenti

La potenza di ricarica in corrente alternata AC è di 11 kW e in corrente continua DC è di 120 kW (ID.3 58 kWh) e di 170 kW (ID.3 77 kWh). Infine listino prezzi della nuova ID.3 che sarà in vendita subito dopo l’estate prevede 4 allestimenti per le due varianti Pro e Pro S. La ID.3 Life da 58 kWh e 204 cv parte da 43.600 euro, mentre la ID.3 Business da 58 kWh e 204 cv parte da 47.100 euro. Seguono la ID.3 Style da 58 kWh e 204 cv che parte da 51.100 euro e la ID.3 Tour da 77 kWh e 204 cv che parte da 56.650 euro. L’apertura degli ordini partirà a breve