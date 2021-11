Nuova Volkswagen T-Roc, il suv compatto si rinnova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volkswagen T-Roc si rinnova a quattro anni dal suo debutto e dopo aver venduto oltre un milione di esemplari. Presentato in versione standard, T-Roc R e T-Roc cabrio, il suv compatto di Wolfsburg cambia nello stile e diventa più connesso e tecnologico. Proposta negli allestimenti base, Life, Style e R-Line, arriverà in concessionaria in abbinamento a due motorizzazioni benzina e tre diesel anche in versione a trazione integrale ma nessun propulsore ibrido. Arriverà in concessionaria a marzo.

Volkswagen T-Roc, motorizzazioni

Per la nuova T-Roc sono disponibili tre motori a benzina e due diesel che, in base al tipo di trazione, vengono combinati con un cambio manuale a 6 marce o con un cambio a doppia frizione Dsg a 7 marce. Le motorizzazioni a iniezione diretta di benzina comprendono un motore Tsi da 1,0 litri a tre cilindri con potenza massima di 110 cavalli e due motori a quattro cilindri: il Tsi da 1,5 litri e 150 cv di potenza e il Tsi da 2,0 litri che eroga 190 cv. Completano la gamma due motori a quattro cilindri Tdi da 2,0 litri con potenza erogata pari rispettivamente a 115 cv e 150 cv. Per la nuova T-Roc Cabriolet sono invece disponibili l’1.0 Tsi da 110 cv e l’1.5 Tsi da 150 cv, mentre il modello top è quello della T-Roc R da 300 cv. In alternativa alla trazione anteriore, il motore diesel da 150 cv può essere abbinato anche alla trazione integrale 4Motion, che nel modello 2.0 Tsi da 190 cv e nella T-Roc R garantisce di serie una trazione di livello decisamente superiore.

Volkswagen T-Roc, connettività

La nuova T-Roc dispone di un sistema di visualizzazione e comando completamente digitale basato sulla terza generazione del sistema modulare di infotainment Mib3. Nella nuova versione, un Digital Cockpit di serie assume la funzione del quadro strumenti dietro il volante, mentre il Digital Cockpit Pro propone un’altra variante con display ancora più grande e funzioni supplementari. Di nuova configurazione sono anche i display dell’infotainment sulla plancia, che presentano una grandezza di 6,5 o 8,0 pollici a seconda dell’equipaggiamento. In abbinamento al nuovo sistema infotainment Discover Pro, la loro diagonale raggiunge ora addirittura i 9,2 pollici. Le funzioni di We Connect Plus consentono l’utilizzo di servizi digitali innovativi, come il sistema di comandi vocali online basato sul linguaggio naturale e l’accesso a servizi di streaming. Tramite App-Connect Wireless, è ora possibile integrare le funzioni di Apple CarPlay e Android Auto nel sistema di comando anche in modalità senza cavo.

Volkswagen T-Roc, guida autonoma

L’equipaggiamento di serie comprende ancora i sistemi Front Assist e Lane Assist, a cui si aggiungono, fra l’altro, l’Iq.Drive Travel Assist e il sistema di regolazione della velocità Acc predittivo, di nuova introduzione. Inoltre, sono state ampliate le funzioni del sistema Side Assist e del dispositivo di assistenza al parcheggio Park Assist, che riesce ora a gestire anche le manovre di parcheggio in marcia avanti negli spazi trasversali e l’uscita da parcheggi paralleli alla carreggiata.

Nuova Volkswagen T-Roc R

Prestazioni da sportiva e funzionalità da crossover sono i punti di forza della rinnovata Volkswagen T-Roc R. Grazie al suo motore a quattro cilindri da 300 cavalli, accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Il telaio sportivo specifico e lo sterzo progressivo assicurano caratteristiche di guida estremamente agili. Il controllo elettronico della stabilità Esc può essere disattivato manualmente. Un tasto, specifico per il modello, presente sul nuovo volante in pelle sportivo consente l’accesso diretto alla selezione del profilo di guida. Con la pressione prolungata di questo tasto è inoltre possibile attivare la modalità Race.