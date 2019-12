Nuova web tax al via. Porterà ogni anno 108 milioni in più In vigore dal 1° gennaio prossimo la tassa inciderà con un’aliquota del 3% sui ricavi dell’anno precedente dei big di internet che vantano 750 milioni di fatturato globale e incassi online in Italia di 5,5 milioni di Alessandro Galimberti

Al quarto tentativo e dopo due false partenze (2018 e 2019) dal 1° gennaio la web tax debutterà anche in Italia. In attesa di una soluzione globale e globalmente condivisa, che l’Ocse si è impegnata a rilasciare entro fine 2020, e sullo sfondo del delicato armistizio tra Usa e Francia (il primo “euro big” a sfidare i big-tech sul tema delle tasse digitali) la legge di Bilancio per il 2020 ha definitivamente liberato la «tassa sui servizi digitali» dai decreti attuativi che l’avevano tenuta in porto negli ultimi anni.

Attesi 708 milioni di gettito già a partire dal 2020

Ad andare in vigore subito dopo il cenone di San Silvestro saranno così principi in parte già codificati (ma mai attuati sinora), in parte rivisti per focalizzarli meglio sul vero target - che sono i Gafa, gli over the top della Silicon Valley - e dai quali l’Erario si aspetta 708 milioni di gettito già a partire dal 2020.

Mercato in perenne espansione

La riperimetrazione della Dst italiana - digital service tax - oltre a sterilizzare gli effetti sulle Pmi e più in generale su chi non è oligopolista di rete, dovrebbe permettere di recuperare in meno di 18 mesi le risorse perse dal mancato avvio del 2019 (150 milioni), innalzando di 108 milioni/anno la raccolta originariamente prevista per il biennio 2020-2021 (600+600), raccolta che beneficerà tra l’altro della crescita di un mercato in perenne espansione.

Raccolta di tasse societarie molto bassa (64 milioni)

Il fatturato complessivo in Italia nel 2018 delle prime 15 società di servizi digitali del mondo - tutte di matrice Usa o asiatiche - secondo un recente studio di Mediobanca è stato di 2,4 miliardi, una cifra significativa ma che oltre a risentire di piani di ottimizzazione fiscale aggressivi esprime in realtà una raccolta di tasse societarie molto bassa (64 milioni), solo parzialmente compensati dagli esiti di iniziative giudiziarie della Procura di Milano - vedasi gli accordi “incentivati” di tutti gli over the top con l’agenzia delle Entrate, da Google a Facebook passando per Apple.

Tassa sui servizi digitali italiana simile a quella in vigore in Francia

Preso atto che la tassa sui servizi digitali italiana somiglia molto a quella in vigore in Francia dallo scorso giugno - con cui condivide sostanzialmente perimetro e aliquota del 3% sui ricavi - e alla luce dello scontro diplomatico internazionale scaturito sul punto (le ritorsioni degli Usa attraverso i dazi sull'import francese) anche alla Dst tricolore è stata aggiunta la clausola di restituzione/compensazione dell’eventuale eccedenza maturata sul differenziale tra la futura digital tax globale e quanto già versato nel frattempo all’Erario. Se queste sono le regole di ingaggio generali, la nuova legge di Bilancio spiega molto puntualmente chi resterà fuori dalla Dst, con un percorso ad excludendum che ritaglia il vestito della tassa digitale, sostanzialmente, su pochissimi operatori.