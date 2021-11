Nuova Yamaha XSR900, la leggenda torna in strada

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La nuovissima Yamaha XSR900 è l'ultimo modello che rientra nella filosofia Faster Son, ed incorna lo spirito pionieristico del brand giapponse che abbina al contempo le ultime innovazioni in termini di design, posizione di guida e tecnologia. E questo concetto è proposto nell’ultima generazione di telai in stile Deltabox, perfetto esempio di come l'XSR900 combina il design della tradizione Yamaha con la tecnologia più recente.

Sulla nuova XSR900, la posizione del piantone dello sterzo sul telaio Deltabox è più bassa e il forcellone è stato allungato per migliorare la stabilità in rettilineo. La posizione di guida che vuole il pilota più in alto sulla ruota posteriore, la sensazione di potenza trasmessa dalla coppia elevata del motore CP3 da 889 cc e il collegamento diretto all'acceleratore fanno parte del fascino della moto, che emette un nuovo sound di scarico che sottolinea il carattere di questa iconica moto Sport Heritage.

Loading...

Utilizzando le più recenti tecnologie Yamaha, gli ingegneri si sono concentrati sull'assicurare che l'XSR900 risponda istantaneamente e intuitivamente alla posizione che ogni pilota adotta quando è in sella.

Il nuovo telaio in alluminio Delatabox è staro realizzato con i più recenti processi di produzione che gli conferiscono uno dei design più sottili, leggeri e compatti della categoria, oltre a fornire una maggiore rigidità longitudinale, laterale e torsionale per garantire una migliore stabilità senza per questo compromettere l'agilità.

La stabilità in rettilineo è esaltata anche dalla regolazione di un forcellone in alluminio a sezione rettangolare, più lungo di 55 mm rispetto al modello precedente, per dare un passo totale di 1495 mm.