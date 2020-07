Nuova Yaris, come cambia in aspetto o alla guida e quanto costa la citycar Toyota La quarta generazione del modello di maggior successo in Europa del brand giapponese si rilancia grazie alla nuova piattaforma e ad un sistema ibrido più potente e reattivo. Già ordinabile è in vendita da settembre di Corrado Canali

La quarta generazione del modello di maggior successo in Europa del brand giapponese si rilancia grazie alla nuova piattaforma e ad un sistema ibrido più potente e reattivo. Già ordinabile è in vendita da settembre

Yaris e una quarta generazione che rivoluziona l'offerta di un modello ormai di riferimento fra le piccole ecologiche da città. E che nonostante la scelta di molte concorrenti come la 208 di Peugeot o l'iconica Fiat 500 che puntano sull'elettrico resta fedele alla trazione ibrida che però migliora sia in prestazioni che in efficienza. A cui si aggiungono interni di qualità oltre che connessi al punto giusto per soddisfare le esigenze degli utilizzatori più giovani o anche dell'utenza femminile a cui la nuova Yaris sembra rivolgersi mai come prima. Chiccosa, ma tecnologica, ecosostenibile, ma sportiva la toyotina punta in alto.

Lo stile è funzionale alla nuova sportività di Yaris

Grazie alla nuova piattaforma modulare GA-B le dimensioni della nuova Yaris scendono di 5 mm in lunghezza, 3.940 in totale, con una larghezza che arriva a 1.745, superiore di 50 mm. L'immagine che ne deriva è di un'auto ancora più compatta e sportiva, con l'altezza che scende di 40 mm, il cofano dalle dimensioni importanti o il montante anteriore arretrato. Il frontale è disegnato attorno al logo Toyota, con i fari a Led e le fiancate più muscolose. In coda, i gruppi ottici sporgenti segnano il profilo aerodinamico della vettura e si riuniscono ad una cornice che occupa tutto il portellone. La nuova Yaris rappresenta un cambio di passo più evidente che Toyota abbia mai imposto al suo modello più di successo fra le piccole. Del resto, con l'arrivo di una versione suv a ruote alte basata sulla stessa piattaforma, c'era più spazio per una personalità forte che anche gli interni adesso comunicano molto bene.

Si guida nel traffico ma non solo per l'80% in modalità elettrica

Complice una rigidità torsionale superiore del 37% rispetto al modello precedente e grazie a strutture di rinforzo in acciaio ad alta resistenza nei punti sottoposti a maggiore sforzo, la nuova Yaris si fa apprezzare per un assetto da sportiva di razza che si avvale di sospensioni più morbide per attutire le asperità stradali, di uno sterzo altrettanto consistente anche ad alta andatura e freni con una risposta più rapida per fare dimenicare i ritardi legati alla funzione di arresto rigenerativo. Il sistema ibrido che utilizza il 3 cilindri a benzina di 1.500 cc da 116 cv a ciclo Atkinson e fasatura variabile delle valvole, ripartiti fra i 91 cv del benzina e i 79 dell'elettrico, è il fattore determinante per rendere più dinamica la guida della nuova Yaris che utilizza una batteria agli ioni di litio più leggera rispetto alla nichel-metallo idruro del modello precedente a garanzia dell'80% di un impiego in modalità elettrica.

In vendita da settembre, ma è già ordinabile con tanto di bonus

C'era attesa per conoscere i prezzi della nuova Yaris annunciati subito dopo l'inizio della produzione all'indomani del coronavirus. Si parte da 18.200 euro per la Yaris con il motore benzina a 3 cilindri di 1.000 cc da 72 cv e da 22.500 euro per la Hybrid, col sistema ibrido da 116 cv abbinato al benzina di 1.500 cc. Nelle concessionarie Toyota a partire da settembre, la Yaris è già ordinabile con un'offerta promozionale sarebbe valida fino al 31 di luglio, ma anche qualche giorno in più e che prevede un bonus di 3.500 euro in caso di permuta o della rottamazione di un'auto che si possiede da almeno 5 mesi.

La dotazione standard di tutte le nuove Toyota Yaris

Per la Yaris la dotazione di serie è completa già dal livello base l'Active che ha di serie oltre a 7 airbag, l'accensione automatica dei fari e del tergicristallo, la telecamera dietro, lo schermo da 7 pollici, il volante multifunzione in pelle, il regolatore di velocità adattativo e il pacchetto Toyota Safety Sense con vari sistemi di assistenza alla guida: ci sono la frenata automatica, il sistema contro l'involontario cambio della corsia e quello che spegne da sé i fari abbaglianti. A 1.000 euro in più c'è il livello Trend, con ruote in lega di 16 pollici, alzavetro posteriori elettrici, fari, fanali e fendinebbia a Led, mentre per il livello Dynamic vanno aggiunti altri 1.500 euro che prevedono di serie anche lo schermo da 8 pollici, i vetri dietro oscurati e il monitoraggio dell'angolo cieco. Infine una curiosità: la Yaris a benzina, invece, non si può avere, neanche a pagamento, nè coi freni a disco posteriori né col clima automatico, di serie sulla Hybrid.