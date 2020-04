Nuova Zelanda e Turkmenistan, dove il virus è stato vinto o non è arrivato

Eccentrico lo è davvero. Berdimuhamedow ama esser definito il protettore. E come ogni presidente quasi a vita, allergico alla democrazia, ama ricorrere alle elezioni per legittimare il suo potere. Nelle ultime, tre anni fa, si è accontentato del 97,67% dei voti, quasi volesse dimostrare nel suo regno è tollerato un barlume di dissenso quando il suo Paese è riuscito perfino a far peggio della Corea del Nord quanto a libertà di stampa. Proprio l'anno scorso si è infatti piazzato all'ultimo posto nel World Press Index, la graduatoria mondiale stilata da Reportes sans frontiers.

Un'oppressione della libertà di stampa pari quanto all'esasperato culto della personalità. L'imponente stata in lamina d'oro alta 21 metri, fatta costruire nella capitale Ashgabat quattro anni fa, che lo ritraeva a dorso di cavallo ne è solo un esempio. Un monumento sfarzoso con tanto di nome, scontato; “Il Protettore”, il presidente cavaliere. E non solo.

Oltre alle sue abilità a cavallo, a Berdimuhamedow piace farsi ritrarre in veste da disk jokey, accanto al nipote, oppure mentre maneggia armi di calibro diverso, con una divisa delle forze speciale, e spara ripetutamente ad obiettivi nemici, centrandoli tutti da grandi distanze. Oppure guidando a grandi velocità auto potenti che lambiscono crateri infuocati. Non ha esitato perfino a sollevare una pesante barra d'oro intervenendo in una seduta del Governo ripresa dalla tv tra gli appalusi dei presenti.

Le perplessità della Comunità internazionale

Agli occhi di gran parte della comunità internazionale le cose stanno diversamente. Human Rights Watch ha sovente definito il Turkmenistan «una delle nazioni più isolate e più oppressivamente governate». «Tutti gli aspetti della vita pubblica sono controllati dal presidente Gurbanguly Berdimuhamedow e dai suoi collaboratori», ha precisato Hrw.

Ecco perché, quando il discorso cade sull'attuale pandemia, le perplessità sono del tutto legittime. Il Turkmenistan non è noto per aver confini impermeabili. E tra i suoi vicini vi sono il tormentato e poverissimo Afghanistan, con il suo fatiscente sistema sanitario, e l'Iran, uno dei dieci Paesi più colpiti dalla pandemia, dove la Covid 19 ha contagiato (ufficialmente, perché i numeri potrebbero essere molto più alti) 92mila persone, uccidendone quasi 6mila (anche in questo caso le morti reali sarebbero molte di più).