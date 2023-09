Nuove aperture per Miscusi che apre una campagna di recruiting per 150 addetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il piano industriale di Miscusi, catena di ristorazione fast casual specializzata, prevede l’apertura di altri 6 locali e l’assunzione di altri 150 addetti nell’arco dei prossimi dodici mesi. MIscusi segue un modello di ristorazione simile a quello dei fast food ma basato sulla più classica delle pietanze italiane: il piatto di pasta. Si ordina con app e i totem nel locale e al banco si ritirano i piatti. Per i nuovi assunti sono previsti corsi di formazione continua in store e possibilità di crescita interna. È stata sviluppata una piattaforma ricca di contenuti e di stimoli costanti come i contest di formazione a premi piuttosto che corsi e attività per la crescita personale e professionale. Nello scorso semestre sono stati nominati 15 nuovi manager cresciuti all’interno dell'azienda.

La formula dei locali

In questi locali non si paga il servizio ma solo il coperto, l’acqua microfiltrata è gratis e oltre alle portate nel menu si può creare liberamente il piatto di pasta preferito. «Puntiamo su qualità accessibile e velocità, con i ragazzi dello staff tutti in cucina a preparare le materie prime della tradizione mediterranea fornite da produttori italiani attendi alla biodiversità - spiega Alberto Cartasegna, ad e fondatore di Miscusi, che per quanto riguarda le risorse umane aggiunge -. Lo figura dello store manager da Miscusi è chiave. Un Miscusi arriva ad avere 40 risorse da gestire e fattura fino a 2 milioni di euro. Ha un conto economico a tutti gli effetti, fatto di linee di costo, e di leve operative che i manager possono monitorare e tirare per creare valore. Cerchiamo di rendere questo lavoro, in un settore storicamente compromesso, fonte di orgoglio e passione oltre che di reddito: uno store manager guadagna fino a 33 mila euro all’anno oltre a 7mila euro di bonus e le stock options». Attualmente la società ha 14 ristoranti tutti a gestione diretta in cui lavorano circa 400 dipendenti mentre il budget per quest’anno è di 15 milioni con un +20% sul 2022.