Nuove Auto 2021, elettriche, ibride e convenzionali: ecco le novità in arrivo

di Massimo Mambretti

Nel 2021 arriveranno tantissime nuove auto. Nella stragrande maggioranza dei casi saranno accomunate dal dilagare dell'elettrificazione



Elettroni e ruote alte, spesso anche intrecciandosi, sono i filoni maggiormente presenti nel denso schieramento delle novità automobilistiche targate 2021.

Il dominio delle ruote alte si estende sempre più

Alle lusinghe delle ruote alte cedono non solo marchi che non si sono mai addentrati tra suv e crossover e quelli che sinora si sono limitati a monoproposte. L'esempio più significativo arriva dall'Alfa Romeo che affiancherà alla rivisitazione della Stelvio, che al pari di quella della Giulia dovrebbe prevedere anche la tecnologia mild-hybrid, la più compatta Tonale proposta anche in versione ibrida alla spina. In seguito, allargherà questo tipo di offerta con un modello ancora più piccolo, la Brennero che quasi sicuramente si declinerà anche in una versione full-electric. Intanto, almeno in nord America, anche la Ford persegue questa strada sostituendo la Mondeo con il crossover Evos, che fa dilagare questa intenzione proprio come fa la gamma del suv elettrico Mustang Mach-E, la cui famiglia si allarga con versioni range extender e Gt. Tra le novità a ruote alte del prossimo anno rientrano il suv-coupé Renault Arkana ibrida leggera o pura, le rinnovate Peugeot 3008 e 5008 anche plug-in, l'elettrica Tesla Model Y, l'inedita Nissan Ariya a emissioni zero.

Lotta alle emissioni, e alle multe, sotto la spinta dell'ibrido

Il dilagare dell'elettrificazione si propaga trasversalmente e in maniera multiforme. La tecnologia più in crescita è la mild-hybrid, relativamente poco costosa e di rapida sistemazione anche dentro ai cofani di modelli aggiornati dei gruppi Bmw, Hyundai-Kia, Stellantis formato da Fca e Psa, Renault-Nissan e Volkswagen. Tra l'altro, l'ibrido leggero affiora anche nel suv 01 del neonato brand “solo a noleggio” di Geely. Invece, l'autoricaricabile sarà presente anche dentro al cofano delle Audi Q3 e Q5, della Nissan Qashqai, del crossover Toyota Yaris Cross e in quello della gemella-diversa firmata Lexus. Prosegue a vele spiegate anche la diffusione dei sistemi ibridi plug-in. A questa soluzione si affideranno la rinnovata Levante e l'inedito suv Grecale della Maserati, la Hyundai Tucson, la Kia Sorento, molte proposte Jaguar e Land Rover, la Porsche Macan, la Seat Tarraco, il suv Across marchiato Suzuki ma strettamente imparentato con la Toyota Rav4 alla spina, la Jeep Wrangler 4xe, oltre alle nuove generazioni delle berline Audi A3 Sportback, Citroen C5, lDs9 e Opel Astra.

In crescita trasversale i powertrain puramente elettrici

Più in fretta del previsto si diffondono anche i powertrain a emissioni zero. L'offerta nel 2021 si allargherà sia nel settore delle citycar che sono le più congeniali a questa tecnologia, per esempio con la famiglia della Fiat Nuova 500 e la versione Electric della Renault Twingo, sia in quello dei suv, per esempio con la Spring che allaccia alla spina la Dacia, il piccolo suv che ha in cantiere Toyota e la Skoda Enyaq iV. La propulsione elettrica al 100% farà la stessa cosa anche con crossover El Born con il neonato brand spagnolo Cupra, legato a Seat. Inoltre, traghetterà in questa galassia marchi come Lexus da sempre fedele ai sistemi full hybrid con la Ux 300e, Ssangyong con un'interpretazione della Korando (in netta contrapposizione con la consanguinea Rexton che sarà proposta solo con un turbodiesel) e Volvo con la Recharge P8 della Xc40.

In questo scenario si rinforzeranno anche i ranghi degli schieramenti nativi elettrici, come quelli delle Audi e-tron grazie all'avvento della Gt e della Q4, delle Bmw “i” in cui accanto al suv iX si porrà la berlina-coupé la i4 e delle Volkswagen Id con l'arrivo di due varianti dell'Id.4. E, poi ancora, quello delle Mercedes elettriche con i suv Eqa ed Eqb. Inoltre, i powertrain elettrici spingeranno sportive come la Mini John Cooper Works, la supercar McLaren Artura e la versione station Sport Turismo della Porsche Taycan. Inoltre, l'elettrificazione pura rinforzerà il settore delle ammiraglie, almeno stando ai rumors che annunciano anche la prossima Jaguar Xj disponibile a emissioni zero. Questa opzione sarà offerta anche dalle nuove famiglie della Citroen C4, della Opel Mokka. Infine, nel nuovo anno verranno alla luce brand a elettroni nuovi, come lo Ioniq estrapolato da Hyundai che debutterà con la berlina Ioniq5.