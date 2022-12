Nuove auto 2023, ecco tutti i modelli in arrivo marca per marca

Peugeot, l'elettrificazione si evolve con la fastback 408 alla spina e la 308 full-electric

La casa francese accanto alla fastback 408 piazza la versione elettrica della 308, la rinnovata e-208 e le nuove interpretazioni dei suv 3008 e 5008 proposte anche in varianti mild-hybrid.

Polestar, debutta tra i suv a batteria con la Polestar 3

Il brand controllato da Volvo commercializza la rinnovata berlina elettrica Polestar 2 che adesso offre una maggiore autonomia e il suo primo suv elettrico: il robusto Polestar 3.

Porsche, la nuova Macan è solo elettrica

La novità di punta è la nuova generazione del suv Macan che è solo full-electric, ma in arrivo c'è anche il restyling della gamma Cayenne e, molto probabilmente, anche quello della 911 nella quale potrebbe esserci anche una versione ibrida.

Renault, la nuova R5 elettrica veste vintage ma è elettrica

Fra le molte novità della marca francese svetta la R5 E-Tech, interpretazione elettrica della mitica utilitaria degli anni Settanta che porta al debutto anche un nuovo pianale dedicato alle compatte a batteria. Nella gamma elettrica E-Tech arriva anche la nuova Scénic, che abbandona il mondo delle monovolume per entrare in quello dei crossover. In programma ci sono anche l'aggiornamento della Clio e il completamento della famiglia del suv Austral.

Rolls Royce, debutta nel mondo full-electric con la coupè Spectre

L'aristocratico brand inglese entra nell'era della mobilità a emissioni zero con la Spectre, una robusta e superlussuosa coupé spinta da un powertrain elettrico con 585 cavalli.

Skoda, fra tutte le primizie spiccano le nuove Kodiaq e Superb

Oltre a commercializzare le versioni Rs dei suv elettrici Enyaq iV, all'orizzonte ci sono le nuove Kodiaq e Superb. Verso la fine dell'anno potrebbero vedersi anche gli aggiornamenti del compatto suv Kamiq e della berlina cinque porte Scala.

Smart, il crossover elettrico #1 è il capostipite di una nuova specie

Si chiama #1 ed è un crossover di taglia compatta tendente al medio ed apre la nuova era del marchio. La N.1, come è più facile chiamarla, è prodotto in Cina è offert in versioni a due e a quattro ruote motrici con powertrain, rispettivamente, con potenze di 272 e 428 cavalli.

Subaru, il rinnovamento continua con l'Impreza e l'erede della Xv

Oltre a commercializzare il suv Solterra che è il primo elettrico della sua storia ed è strettamente imparentato con analoghe proposte della Toyota e della Lexus, la casa giapponese propone il restyling dell'Impreza e la Crosstrek, ovvero la nuova generazione della Xv che assume anche in Europa la denominazione con cui è venduta nel resto del mondo.

Suzuki, Jimny ritorna ibrido e anche di taglia Large

Il compatto offroad Jimny ritorna anche in versione vettura, finora è stato venduto solo come autocarro, grazie a un powertrain mild-hybrid e per di più in versione allungata con carrozzeria a cinque porte. Nel 2023 dovrebbe debuttare anche la quarta serie della compatta Swift.

Toyota, la Ch-r e la Prius scrivono nuovi capitoli

Le novità più importanti della casa giapponese sono le nuove generazioni del compatto crossover Ch-r e della Prius, che in Europa arriva solo in versione ibrida plug-in. Inoltre, sono previsti il restyling della gamma Corolla e la commercializzazione del suv elettrico bZ4x, gemello-diverso di quelli marchiati Lexus e Subaru.

Volkswagen, la berlina Id.Aero allarga la famiglia dei modelli full-electric

La novità di punta è la grossa berlina elettrica Id.Aero, ma in rampa di lancio ci sono anche la nuova serie della Tiguan, gli aggiornamenti della piccola T-Cross e del grosso Touareg, oltre che una leggera rivisitazione dell'elettrica Id.3.

Volvo, la nuova famiglia elettrica debutta con la Ex90

Nel corso dell'anno oltre ad avviare le consegne del grosso suv a batteria Ex90, la casa svedese dovrebbe svelare anche un altro modello a emissioni zero della nuova era: un suv compatto che dovrebbe chiamarsi Ex30.