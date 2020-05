Nuove Bmw Serie 5 e 6 GT, ecco come cambiano. E sono tutte ibride La casa bavarese rinnova la famiglia delle berline e station wagon nonché dell'ammiraglia-coupé con un'estesa digitalizzazione e powertrain ibridizzati. di Massimo Mambretti

La casa bavarese rinnova la famiglia delle berline e station wagon nonché dell'ammiraglia-coupé con un'estesa digitalizzazione e powertrain ibridizzati.

Restyling di metà carriera per la Bmw Serie 5 e la derivata 6 GT con un aggiornamento stilistico limitato e di sostanza per quando riguarda la tecnologia.

Le rinnovate Serie 5 e 6 Gt che saranno vendute dal'estate traggono tante ispirazioni dalla sorellina Serie 3tanto per quello che riguarda l'aggiornamento delle loro vesti quanto per le innovazioni che esse celano. Queste ultime a partire da luglio per altre trentasette Bmw.



In sostanza, distinguere alla prima occhiata una Serie 5 o una Serie 6 Gt edizione 2021 da quelle in circolazione non è immediato, tanto più che tutte non cedono ai richiami del vistoso family style portato alla ribalta dalla Serie 7 e dalla X7. Infatti, i rinnovati modelli seguendo le orme della Serie 3 e delle recentissime Serie 1 e 2 Gran Coupé inalberano un “doppio rene” rimesso a modello ma non oversize, circondato da gruppi ottici a Led che introducono una nuova firma luminosa e da uno scudo paraurti ridisegnato. In pratica gli stessi stilemi che originano anche la rivisitazione dei loro Lati B.



Tanta Intelligenza Artificiale

Ben più sostanziosi gli interventi apportati agli abitacoli di queste Bmw di taglia più che robusta, poiché generano un ambiente driver eco-system. Una concezione che si basa su avanzate tecnologie: strumentazione configurabile digitale da 12,2”, head up display avanzato e touchscreen centrale da 10,25” (a richiesta da 12,3”) del sistema d'infotainment e, soprattutto, sistema operativo Bmw 7.0 con l'assistente personale intelligente. Come tutte le Bmw più recenti modelli, ma a dire il vero anche quelle con qualche primavera in più sulle spalle grazie agli aggiornamenti online, anche le ultime nate a Monaco di Baviera affiancano alla compatibilità con Apple CarPlay anche quella Android Auto, fruibile anch'essa in modalità wireless. Il carico tecnologico è completato dall'upgrading dei sistemi di assistenza alla guida che include anche chicche come il Reversing Assistant, il sistema di telecamere trifocali che migliora la visualizzazione dell'area in cui si muovono le vetture memorizzando anche quelle delle manovre. C'è poi un nuovo sistema di navigazione, basato sul Cloud e che interagisce anche con la guida semi-autonoma, per ottimizzare rotte e consumi. Va aggiunto che le versioni plug in hybrid includono un navigatore con la funzionalità eZone, che propizia l'andatura a emissione zero.



Sono tutte ibride

Le motorizzazioni delle rinnovate Serie 5 e 6 Gt sono evoluzioni di quelle già montate su questi modelli dalle quali si distinguono, in primo luogo, perché sono tutte mild hybrid a 48V e, poi, perché utilizzano sistemi d'iniezione che lavorano a pressioni superiori e nel caso delle unità a gasolio passano alla sovralimentazione a doppio stadio.