Nuove chance per gli esperti salva-aziende

Presso ogni Camera di commercio dovrà essere costituito un Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che avrà il compito di gestire la fase dell’allerta e individuare un percorso per uscire dalle difficoltà prima che diventino insanabili. Ne farà parte un collegio di esperti, nominato per ogni singolo caso, formato da tre membri che andranno scelti fra gli iscritti al nuovo Albo dei curatori.

Il nuovo Albo dei curatori

Novità anche nel campo dei soggetti che, una volta che la crisi è conclamata, vengono incaricati dall’autorità giudiziaria di gestire e controllare le procedure previste dal Codice. Dall’entrata in vigore (15 agosto 2020) curatori, liquidatori e commissari giudiziali dovranno essere “pescati” da un nuovo Albo nazionale che prevede due vie di accesso. Nella prima fase l’ingresso è riservato a chi è stato nominato in quattro procedure nei quattro anni precedenti il 16 marzo 2019. A regime, invece, potranno accedere commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro (oggi esclusi da questi incarichi) iscritti ai rispettivi albi, studi professionali associati o società fra professionisti (purché i soci siano iscritti agli Albi delle categorie sopra citate) e chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. Necessario anche un percorso formativo con corsi di perfezionamento per almeno 200 ore e sei mesi di tirocinio.