Nuove commesse per Saipem e Prysmian, contratti per 850 milioni Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti da 750 milioni in Scozia e Taiwan, per Prysmian commessa da oltre 100 milioni di Redazione Finanza

Nuove commesse per Saipem e Prysmian per un valorte complessivo di 850 milioni di euro. In particolare Saipem ha comunicato che si è aggiudicata due nuovi contratti per parchi eolici offshore, da realizzare in Scozia e a Taiwan, del valore complessivo di circa 750 milioni di euro, che rappresenta oltre il 15% degli ordini acquisiti dalla divisione E&C Offshore da inizio anno.

Il primo contratto è stato assegnato a Saipem dalla francese Edf Renewables per la costruzione del parco eolico NnG, situato a 15 chilometro al largo della costa orientale della scozzese. Si svilupperà su un’area di circa 105 km quadrati e sarà in grado di generare circa 450 megawatt di elettricità e rappresenta per l’azienda italiana il primo progetto chiavi nel settore.



Il secondo contratto è per realizzare il parco eolico offshore Formosa 2 che sarà sviluppato da una partnership tra Green Investment Group del fondo Macquarie e Swancor Renewable Energy, al largo di Miaoli County, sulla costa occidentale di Taiwan. I lavori di costruzione del progetto partiranno all’inizio del 2020.



Sul fronte Prysmian, il gruppo, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha vinto una commessa del valore di oltre 100 milioni assegnata da EDF Renewables per la realizzazione di sistemi in cavo sottomarini e terrestri per collegare il parco eolico offshore Neart na Gaoithe (NnG) alla rete elettrica dell'entroterra scozzese. Situato a 15,5 km al largo della costa di Fife, il parco eolico offshore NnG genererà 450 MW di energia pulita, rinnovabile e a costi competitivi per servire circa 375.000 famiglie scozzesi.

Prysmian si occuperà della progettazione, fornitura, installazione e collaudo “chiavi in mano” a 360° di due cavi sottomarini export estrusi tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) a 220 kV con armatura singola che collegheranno il parco eolico offshore a Thorntonloch, nella regione di East Lothian in Scozia.