Nuove competenze per rimettere in circolo le idee dei lavoratori

Questa trasformazione degli spazi di lavoro ha riguardato il design degli interni, entro un assetto urbano sostanzialmente stabile e senza stravolgere il sistema delle vite delle persone, ancora legate al tragitto casa-ufficio e ritorno.

La pandemia ha inferto un colpo fatale a quell’impianto di lavoro (in fondo lo stesso sia nella versione uffici-a-scatole che in quella open space), costringendo a casa milioni di persone. Sono venuti meno i luoghi stessi del lavoro e il loro senso. È venuta meno l’unità di tempo e di luogo del nostro essere lavoratori: possiamo lavorare in qualunque momento e da qualunque luogo.

Ovviamente questo pone problemi di ordine organizzativo non solo sul fronte delle vite personali, ma anche su quello della vita collettiva di tutta l’azienda e – se non adeguatamente gestito e monitorato – può minare (e in parte lo sta già facendo) anche l’efficacia complessiva del lavoro, il benessere delle persone e il senso di appartenenza all’impresa.

In una prima fase le aziende hanno pensato che si trattasse di organizzare modalità di lavoro temporanee e tutta l’attenzione è stata rivolta a come facilitare il lavoro “da qualunque altro luogo”, fornendo attrezzature digitali e imparando ad abitare le piattaforme di comunicazione e lavoro a distanza.

Ma passare dallo smart working a un working smart non è automatico né semplice. Non basterà aggiungere nuovi strumenti digitali, dovremo ripensare l’idea stessa di azienda come una “piattaforma relazionale e informativa” che deve tenere insieme, organizzare, facilitare attività di natura diversa. Una piattaforma capace di integrare le tre dimensioni dello spazio lavorativo: quella strettamente spaziale (casa-ufficio-città), quella che ha a che fare con la relazione tra spazio fisico e spazio digitale, quella che armonizza la domanda di spazio personale e l’esigenza di spazi condivisi.