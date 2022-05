Balneari, nuove concessioni per le spiagge: ecco cosa cambia

Nuove regole per le concessioni balneari, che dal primo gennaio 2024 dovranno essere assegnate in base alle gare, ma anche riordino dei servizi pubblici locali e una spinta sul fronte delle liberalizzazioni e su quello della mobilità verde a partire dalla maggiore diffusione delle colonnine elettriche in autostrada. Sono alcune delle novità del ddl concorrenza che lunedì 30 maggio sarà approvato al Senato per poi passare alla Camera dove maggioranza e governo dovranno affrontare il nodo dei taxi. Ecco le novità principali per la riforma delle concessioni balneari.