Nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Bielorussia pronta ad affiancare truppe russe

7:12 L’Osce evacua maggior parte componenti missione



L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha evacuato dal paese la maggior parte dei membri della sua Missione speciale di monitoraggio in Ucraina, ha affermato la missione in una dichiarazione, secondo quanto riporta la Tass. “La Missione ha completato l’evacuazione della maggior parte dei membri della Missione Internazionale in seguito alla decisione del 25 febbraio”, si legge nella dichiarazione. Le sue squadre di monitoraggio a Kharkov e Kherson “rimangono al riparo, a causa dei combattimenti in corso”, e le sue squadre di monitoraggio a Lugansk e negli hub di pattuglia di Donetsk “attendono il ritiro attraverso la Federazione Russa”. Il Chief Monitor e l’alta dirigenza della sede centrale di Kiev “rimangono in carica in Ucraina per supervisionare il ritiro della missione rimanente”, ha aggiunto la dichiarazione.