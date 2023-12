Nuove imprese, Lombardia ancora sul podio

Con riferimento ai comuni montani, invece, l’incidenza delle società di capitali diminuisce (23,7%) e si assesta intorno alla media nazionale (22,7%). Inoltre, da un punto di vista settoriale, la maggioranza delle imprese registrate in Lombardia opera nel settore dei lavori di costruzione specializzati (98.307 imprese), a cui fa seguito il commercio al dettaglio (89.553) e all’ingrosso (82.879), in linea con quanto avviene nel resto d’Italia. Tuttavia, è nel trasporto marittimo e per vie d’acqua (+4%) e nelle attività di servizi finanziari (+2,6%) che si registrano i più ampi tassi di crescita, a segnalare il potenziale di crescita di questi settori.

Per quanto concerne i comuni montani, non si rilevano particolari differenze relativamente alla specializzazione settoriale, nonostante si riscontri un più elevato numero di imprese operative nel settore delle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (7.310), mentre sono in aumento le imprese operative nelle attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (18,2%) e nel trasporto marittimo e per vie d’acqua (4,6%).

