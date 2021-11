Nuove infrastrutture portuali: un aiuto dall’ingegneria finanziaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ultimo decennio le modalità di trasporto merci tra Oriente ed Europa si stanno modificando radicalmente. Il decollo dell’iniziativa strategica di espansione commerciale cinese noto come “Nuova Via della Seta” ha provocato una crescita massiccia degli investimenti in infrastrutture ferroviarie lungo tutto il tracciato della nuovarotta euroasiatica. Nel 2020, nonostante la pandemia, si è registrato un incremento dei trasporti ferroviari di oltre il 64% rispetto al 2019. Recenti stime ipotizzano un milione di container movimentati via ferro entro il 2025 su questa tratta.

Come conseguenza, il traffico marittimo da est intercettabile dalle nostre infrastrutture portuali è in tendenziale riduzione; urge un ripensamento della strategia di posizionamento degli hub commerciali del Paese anche attraverso l’acquisizione di asset al di fuori dei confini nazionali.

L’esagono commerciale del Mediterraneo

In una prospettiva di lungo periodo, con le nuove tendenze in corso acquisirebbe influenza nel Mediterraneo una rete integrata tra i porti diGioia Tauro, che trovandosi nel cuore della regione potrebbe divenire hub per la gestione di tutti i traffici marittimi rilevanti, Bari/Brindisi, a presidio dei flussi commerciali balcanici, Igoumenitsa, a presidio dei flussi commerciali orientali, e Trieste, Ravenna e Genova, come porte di accesso verso l’Europa continentale: un vero e proprio esagono di fitte interconnessioni marittime. Di conseguenza il porto greco di Igoumenitsa si propone come la scelta più logica per implementare una strategia di acquisizione di asset esteri.

Il porto greco di Igoumenitsa: il razionale economico per l’acquisizione

Il porto di Igoumenitsa è uno degli scali marittimi più importanti della Grecia: situato lungo la costa occidentale del Paese, è parte delle principali reti del Trans-European Network-Trasport e rappresenta un gateway chiave dell'Unione Europea (UE), fornendo un accesso comodo, veloce, facile e sicuro alla Grecia centrale e orientale e verso le regioni dei Balcani e del Mar Nero.

Il potenziamento progressivo delle infrastrutture, delle operazioni e dei servizi del porto, in combinazione con il completamento delle autostrade, ha assicurato tra il 2014 ed il 2019 la crescita del flusso di merci e passeggeri. In totale nel 2019 transitavano per il porto oltre 2,7 milioni di passeggeri e 3,7 milioni di tonnellate di merce (cfr. Figura 2). Nel 2020 la crisi pandemica ha provocato una flessione del traffico merci (-20%), ma i dati più recenti mostrano come il calo si sia rivelato in larga parte transitorio.