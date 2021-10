Nuove Norme tecniche, diagnostica e risorse da stabilizzare: il futuro dell’antisismica nel manifesto di Isi

La diagnostica

Fondamentale, su questo, una fase diagnostica preliminare, necessaria per poter progettare le migliori soluzioni tecniche: tra le soluzioni adottabili, l'utilizzo di una rete diffusa e a basso costo di sistemi standardizzati di monitoraggio dinamico e fessurativo, che consenta il controllo permanente dello stato di salute strutturale e la valutazione della sicurezza residua in occasione di eventi intensi. In questo modo, in caso di evento sismico,le amministrazioni preposte alla gestione del rischio e alle attività di Protezione civile sarebbero in grado di valutare il livello di danneggiamento, per una migliore gestione dell'emergenza.

Stabilizzare i finanziamenti

Decisiva, se si parla di messa in sicurezza, la questione delle risorse che ci saranno a disposizione. «Quanto già avviato in termini di finanziamenti pubblici per l'adeguamento antisismico del patrimonio nazionale e per l'incentivazione all'impiego di tecnologie di monitoraggio strutturale - spiega il manifesto - è necessario e dovrebbe essere reso nel tempo strutturale, nonché esteso agli edifici produttivi esistenti, i quali rappresentano una criticità elevatissima per la sicurezza e per l'economia del Paese, essendo occupati da numerose persone per molte ore al giorno».

Girardi: «Prorogare il superbonus»

Proprio delle risorse ha parlato Rudy Girardi, vicepresidente dell'Ance: «L'Ance lavora da anni, insieme alla grande filiera del settore, per promuovere la cultura dell'efficienza energetica e della messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del Paese. Oggi con il superbonus 110% stiamo andando nella direzione giusta e gli oltre 46mila interventi avviati finora lo dimostrano. Adesso però per raggiungere gli obiettivi prefissati serve dare certezza a famiglie e imprese sul destino di questa straordinaria misura di crescita economica e sviluppo sostenibile definendo con chiarezza la durata e l'entità dell'incentivo che deve essere prorogato integralmente almeno fino al 2023».



Tecniche innovative sulle infrastrutture

Sul fronte delle grandi infrastrutture, a supporto delle azioni volte ad aumentare la loro sicurezza, «l’associazione Isi intende promuovere lo sviluppo di metodologie per la stima del rischio sismico e la valutazione della difettosità delle opere, anche tramite l'utilizzo di tecniche innovative. Anche nel caso delle infrastrutture, è necessaria un'accurata fase di conoscenza e diagnostica preliminare sul loro stato di conservazione, seguita dall’incentivazione alle attività di monitoraggio».

Rivedere le Norme tecniche

Decisivo, in prospettiva, l’intervento di revisione delle Norme tecniche per le costruzioni. «Nella visione di Isi, sarebbe auspicabile giungere ad una nuova impostazione di “legge”,per la parte legata all'individuazione dei requisiti di sicurezza delle strutture, e “codice”, per tutte le altre parti (con particolare attenzione all'evoluzione tecnologica degli interventi, in modo da garantire un costante collegamento tra analisi ed applicazione), nonché ad un'armonizzazione con le altre norme di settore, per arrivare progressivamente ad un testounico delle costruzioni».